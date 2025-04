Avant Devices: Soluciones de movilidad adaptadas a las necesidades reales

La historia de Avant Devices es la prueba de que la verdadera innovación nace del compromiso, del conocimiento profundo del problema y, sobre todo, de la voluntad inquebrantable de cambiar el mundo. La empresa ganadora del Premio Emprendedor del Mes de julio se basa en la innovación tecnológica con propósito social y un objetivo claro: ofrecer soluciones de movilidad que realmente mejoren la calidad de vida de las personas. Para ello, han diseñado una estrategia de crecimiento sostenible basada en la venta directa, la colaboración con asociaciones y entidades del sector, y una comunidad de usuarios activa y comprometida. Este enfoque les permite recibir feedback en tiempo real, mejorar constantemente sus productos y mantener el foco en las personas.

Avant Devices surgió de la propia vivencia de Juan Antonio, quien tras vivir en carne propia las limitaciones de movilidad y la escasez de soluciones adaptadas a las necesidades reales decidió crear algo que no solo le sirviera a él, sino a miles de personas en su misma situación. «Necesitaba diseñar algo que se adaptarse a nosotros como si de unos zapatos se tratase, algo que nos permitiera una movilidad sobre cualquier terreno y con un mismo dispositivo, desde la ciudad hasta el campo o la playa y que nos devolviera la autonomía real sin comprometer el diseño o la funcionalidad», asegura Carrasco.

Avant Devices no es simplemente una desarrolladora de tecnología, se trata de usuarios creando soluciones para usuarios. Esa conexión directa con las necesidades reales del colectivo es su mayor fortaleza. «El Explorer One no es solo un avance técnico, es una herramienta pensada desde la empatía, la experiencia y la escucha activa. Frente a otras opciones del mercado, este kit destaca por su bajo peso, su facilidad de instalación, su diseño moderno y, sobre todo, por adaptabilidad a diferentes terrenos», añade el CEO de Avant Devices.

Los objetivos a corto y medio plazo de Avant Devices son tan ambiciosos como necesarios: consolidar la producción del Explorer One, escalar su distribución a nivel nacional e internacional y continuar investigando nuevas soluciones tecnológicas para la movilidad personal. Además, quieren seguir creciendo como una comunidad de usuarios activa, donde las experiencias compartidas sirvan de inspiración para seguir creando.

