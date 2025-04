PcComponentes celebra su 20 aniversario de la mano de The Grefg y Carmen Lomana

PcComponentes, ecommerce español experto en tecnología, presenta la primera edición de los Premios PcComponentes, unos galardones creados para celebrar la innovación, la excelencia y la pasión por la tecnología que la marca comparte con los españoles. Este hito coincide con su 20 aniversario y arranca con una campaña creada para generar conversación y sorprender al público, protagonizada por uno de los streamers más influyentes del país – y con quien PcComponentes comparte raíces murcianas –: The Grefg.

“He decidido que voy a invertir… voy a invertir en una empresa que le que tengo muchísimo cariño, que empezó en mi pueblo, que yo iba de pequeño allí a comprarme tecnología y que es PcComponentes”. Con estas palabras, The Grefg, uno de los streamers más influyentes de España, encendía las alarmas a través de sus redes sociales. Una afirmación inesperada, seguida de una confesión aún más críptica: “La cosa es que necesito una mano derecha que me ayude en todo este proceso y creo que ya tengo la persona indicada, aunque… no os la vais a esperar”.

La incertidumbre no tardó en generar especulaciones en las redes sociales donde el creador de contenido sobre la actualidad de celebrities e influencers Abel Planelles reaccionó aportando sus teorías sobre quién sería la mano derecha de The Grefg.

Tras varios días de conversación, PcComponentes ha revelado que se trataba de la campaña de presentación de la primera edición de los Premios PcComponentes con un giro final a la altura del hype: ni ronda de inversión ni alianza empresarial. The Grefg y Carmen Lomana serán los presentadores de estos galardones que, bajo el claim “20 Años en Nuestro Prime”, celebrarán la tecnología el próximo 13 de mayo en Madrid.

“Con esta campaña queríamos generar expectación y anunciar por todo lo alto la primera edición de los Premios PcComponentes, un hito muy especial que coincide con la celebración de nuestro 20 aniversario” explica Eugenio Pérez, responsable de marca y PR de PcComponentes. “Hemos apostado por un storytelling pensado para conectar con públicos diversos, que refleja el carácter transversal de la tecnología en el día a día. La elección de The Grefg, con su vínculo al mundo del gaming, y de Carmen Lomana, referente de la crónica social, responde precisamente a ese objetivo: mostrar que PcComponentes es mucho más que un ecommerce, es un punto de encuentro para quienes viven la tecnología con pasión”, completa Eugenio Pérez, responsable de marca y PR de PcComponentes.

Los Premios PcComponentes

Los Premios PcComponentes reconocerán a marcas líderes y talentos emergentes del ecosistema tech, en una gala que tendrá lugar el martes 13 de mayo en Madrid, y que aspira a convertirse en una referencia anual para el sector. Además de una entrega de premios, será un gran encuentro inolvidable entre creadores de contenido, marcas, medios, profesionales del entretenimiento y apasionados de la tecnología.

Entre las categorías premiadas encontraremos los mejores productos del año, como el “Mejor PC de sobremesa”, “Mejor portátil gaming” o “Mejor smartphone de gama alta”. También serán galardonados los creadores de contenido, bajo categorías como el “Mejor influencer de nicho” o “Mejor creador emergente”, así como los usuarios de la comunidad del ecommerce, que podrán optar a premios como el de “Mejor configuración de PC creada por usuario”. En total, PcComponentes repartirá una veintena de galardones en esta primera edición de sus premios.

Con esta velada única, PcComponentes quiere celebrar su 20 aniversario y consolidar su posicionamiento como ecommerce español experto en tecnología con visión de futuro, apostando por una comunidad tecnológica más inclusiva, accesible y conectada con el estilo de vida actual.