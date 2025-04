Díaz anuncia que el Consejo de Ministros aprueba el martes el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral, "la política más difícil" que ahora "va a tocar defender".

Durante su intervención en la clausura del Congreso de CCOO Industria que se celebra en Toledo, ha asegurado que se trata de "la medida que más desea el conjunto de los españoles, voten a quien voten".

Tras la aprobación por parte del Ejecutivo, ha pedido ahora "convertir lo que es de sentido común en la calle en sentido común en el Parlamento" para convencer a todos los grupos políticos. "No va a ser fácil, vamos a tener que dejarnos la piel con inteligencia, con argumentos", ha subrayado.

El Gobierno aprobó el 4 de febrero de 2025 el anteproyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Esta reducción se implementará sin que haya disminución en los salarios de los trabajadores.

Díaz ha abundado en la necesidad de hacer ver al conjunto del Parlamento y de la sociedad que "trabajando menos se vive más" y con esta medida se conseguirá la "tarea sin precedentes de repartir la productividad" de las empresas "entre el conjunto de España".

Una productividad que, según sus datos, ha crecido un 53% desde 1995 y no se ha repartido entre la clase trabajadora del país. "Ha llegado la hora de decir a los trabajadores que no tienen convenios colectivos que verán reducida la jornada laboral, que en España no hay trabajadores de primera y de segunda, que todo el mundo tiene derecho a trabajar menos y mantener el salario para vivir con dignidad", ha insistido.

Con todo, ha celebrado que el martes se aprueba "definitivamente" este proyecto de ley, por lo que ha pedido a los sindicalistas presentes en la sala que ahora recorran el país "de arriba a abajo" para hacer didáctica de la propuesta. "Vamos con las herramientas clave para ganar esta batalla", ha dicho.

Tal y como ha afirmado, se ha conseguido un acuerdo de diálogo social con los sindicatos tras once meses "de haber intentado hasta la extenuación todo lo posible para el acuerdo con la patronal".

"Yo he hecho lo que me habéis pedido. En enero empezamos una negociación. En febrero, los sindicatos y la patronal pidieron intentarlo de manera bilateral. Me retiré de la negociación. En mayo, los sindicatos me dijeron que lo que estaba haciendo la patronal era marear la perdiz y desde mayo hasta diciembre hemos hecho lo que teníamos que hacer, alcanzar un acuerdo de diálogo social", ha enfatizado.

Por último, ha vuelto a reiterar que el martes entrará en el Congreso de los Diputados la reducción de la jornada. "Hagamos posible lo que España necesita. Necesitamos desplegar la agenda social. Lo primero es la reducción de la jornada, pero lo siguiente, compañeros y compañeras, es eliminar la precariedad que queda en España", ha dicho, poniendo el punto de mira en el siguiente paso, "el Estatuto del Becario".