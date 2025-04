Las mujeres directivas se acercan al salario de los hombres, pero les sigue costando mucho llegar a la cima

La diferencia entre lo que gana una mujer que llega a ocupar un puesto directivo en comparación con su par masculino se ha ido reduciendo durante los últimos años. Todavía, de media, no cobran lo mismo, por mucho que esa brecha haya ido yendo a la baja; si bien el principal problema que se encuentran las mujeres con aspiraciones profesionales no es llegar a la cima y cobrar menos, sino el mero hecho de llegar.

Un estudio publicado este martes por la escuela de negocios Eada y la consultora Icsa cifra la brecha salarial media entre directivos en los 10.894 euros brutos al año. Ellos cobran, de media, 95.541 euros brutos anuales, frente a los 84.647 euros brutos que perciben ellas. Ello representa una brecha del 12,9%, superior a la que existe entre los mandos intermedios (11,6%) y los empleados (9,7%).

El informe de Eada e Icsa señala que esa brecha retributiva entre directivos se ha ido moderando año tras año durante los últimos tres lustros. Hace 15 años una mujer ganaba 100 euros por cada 117 euros que ganaba un hombre. Hoy la diferencia es de 12,9 euros.

En paralelo, la presencia de las mujeres en puestos directivos ha ido creciendo, si bien el ritmo al que cierra su brecha es menor. Hace 15 años de cada 100 puestos directivos, 13 estaban ocupados por mujeres; hoy son 17. "A mayor responsabilidad, menos presencia. Tenemos mucho trabajo por hacer y estamos muy lejos de la paridad", ha resumido la ingeniera industrial y socia-directora del área de consultoría de ICSA Grupo, Indry Canchila.

La equidad salarial no se logrará solo con más mujeres en liderazgo, sino cambiando la forma en que el trabajo y el cuidado se reparte Eada e Icsa

No obstante, la presencia de esas mujeres no es igual en todos los departamentos y responsabilidades y existe un efecto 'paredes de cristal', es decir, las mujeres tienden a poder escalar en ciertos departamentos, pero no en otros. Ellas se concentran en directoras de comunicación, de recursos humanos o de marketing, mientras que es mucho menos frecuente encontrarlas como directoras generales, de producción o de nuevas tecnologías. "Es una tendencia que vemos año tras año" y que ha aumentado respecto a la que existía hace 15 años, ha destacado Canchilla.

"La equidad salarial no se logrará solo con más mujeres en liderazgo, sino cambiando la forma en que el trabajo y el cuidado se reparte. La corresponsabilidad y la conciliación son claves para que la flexibilidad no signifique renunciar a un salario justo", destacan los autores del informe.

Amenaza desde la ultraderecha

Desde Eada e Icsa han alertado que la reciente ola reaccionaria que ha llevado a varias mujeres de ultraderecha a cuotas de gran poder político, como Gieorgia Meloni (Italia), Marine Le Pen (Francia) o Alice Weidel (Alemania), amenaza con frenar el aumento de las mujeres en puestos directivos empresariales. Una menor consciencia de las organizaciones para promover la diversidad en sus cúpulas corre el riesgo de frenar el avance, lento, pero continuado, registrado durante los últimos años.

Para apuntalar la tendencia, desde Eada e Icsa reclaman "más puestos de trabajo que se basen en la responsabilidad, la flexibilidad y los resultados".