El Banco de España somete a "máxima vigilancia" el impacto de los aranceles en los bancos

El Banco de España está haciendo un seguimiento estrecho del posible impacto de la guerra arancelaria provocada por Donald Trump en los bancos españoles. "Incertidumbre máxima, máxima vigilancia", ha acertado a resumir este miércoles la directora general de supervisión del organismo, Mercedes Olano. La alta funcionaria, así, ha destacado que todavía no es posible saber cuáles serán los aranceles que acabe aplicando finalmente el presidente estadounidense y ha añadido que, por el momento, dichos aranceles no incluyen al sector financiero, con lo que el impacto sobre las entidades se deberá al efecto que puedan tener en sus clientes.

Olano, asimismo, ha recordado que ya antes de la guerra comercial, el Mecanismo Único de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), del que forma parte el Banco de España, lleva tiempo demandando a los bancos del continente que tengan en cuenta distintos escenarios geopolíticos adversos a la hora de planificar sus necesidades de capital y provisiones. El objetivo es, precisamente, que puedan estar preparados para hacer frentes a 'shocks' como el provocado por Trump.

Dichos escenarios geopolíticos adversos, ha explicado, son elaborados por las propias entidades, que son las que "mejor conocen sus carteras de crédito y sus modelos de negocio". Los supervisores, eso sí, pueden ponerlos en cuestión si les parece que no son lo suficientemente estrictos y añadirles un grado de estrés adicional. De dichos escenarios, se puede derivar que los bancos necesitan más capital y provisiones de los que guardan actualmente para protegerse ante problemas futuros.

El trabajo de actualizar los modelos internos de medición del riesgo de las entidades, ha precisado Olano, no son fáciles de llevar a cabo. Por ello, las entidades que no han podido culminarlos deben realizar un fondo temporal de provisiones no asignadas a ningún riesgo compreto. De momento, ello no ha implicado la necesidad de aumentar las provisiones, como se vio en las cuentas de resultados de 2024, ya que todavía había provisiones no utilizadas durante la pandemia. Pero en el futuro, no es posible saber aún si la guerra arancelaria obligará a aumentar dichas provisiones.