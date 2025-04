La Agencia Tributaria ofrecerá una 'declaración exprés' de la renta a 4,4 millones de contribuyentes

Desde este miércoles hasta el 30 de junio está abierta la campaña para la declaración de la renta obtenida en 2024 y el impuesto sobre el patrimonio. La Agencia Tributaria prevé la presentación de 24.867.617 declaraciones, el 3,1% más que el año anterior. Desde las cero horas de este miércoles ya ha recibido más de medio millón de declaraciones, a razón de 1.480 declaraciones por minuto, con datos hasta las 10 de la mañana que han sido ofrecidos por la directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, en rueda de prensa.

En particular, se espera la recepción de 17.68.972 declaraciones con resultado a devolver (el 68% del total, y el 3,1% más que en la campaña anterior), por una cantidad total de 14.908 millones de euros (lo que supone una devolución media de unos 870 euros para cada una de ellas). Está previsto que las primeras devoluciones se iniciarán en 48 horas, a partir del próximo viernes.

Además, se esperan otros 6 millones de declaraciones con resultado a pagar (por un total de 19.093 millones) y otros 1,7 millones por parte de contribuyentes a quienes la declaración les resultará neutra.

Desde el punto de vista de la gestión, esta campaña incorpora algunas novedades que han sido presentadas por la directora de la AEAT, Soledad Fernández, por la directora de Gestión Tributaria, Rosa Prieto. Estas son algunas de las novedades presentadas:

Declaración exprés

Por primera vez, en esta campaña se pone en marcha un nuevo servicio denominado 'Renta directa', para facilitar la presentación electrónica de declaraciones sencillas, en las que el contribuyente no necesite realizar cambios respeto al borrador de Renta Web que ofrece la Agencia, ni tampoco tuvo que hacerlos el año pasado. Este primer servicio se ofrecerá a un colectivo previamente seleccionado, de unos 4,47 millones de contribuyentes. Para estos contribuyentes, la Agencia ofrece un servicio que permite la misma agilidad de la presentación mediante la aplicación móvil, pero a través de una visualización más clara, en pantallas más grandes, con una experiencia de usuario más cómoda y un proceso de presentación más breve, en apenas dos 'clicks'.

Más de tres millones de avisos preventivos

En esta campaña, la Agencia tributaria prevé el envío de más de tres millones de avisos preventivos al contribuyente -que saldrán en pantalla en el momento de la descarga inicial de datos fiscales en Renta Web-, con los que Hacienda busca evitar errores y omisiones en la declaración.

En concreto se prevén unos 330.000 avisos que saltarán en la pantalla del ordenador cuando vayan a hacer la declaración contribuyentes que obtuvieron ingresos en 2024 a través de plataformas digitales. En particular, los avisos saltarán a quienes hicieron ventas de artículos de segunda mano en plataformas como Wallapop o Vinted a quienes obtuvieron ingresos por prestación de servicios, alquiler de inmuebles o de vehículos (a través de plataformas).

La AEAT aclara que no quiere decir que quien haya obtenido un ingreso de este tipo y no hay recibido un aviso no deba declararlo. Tampoco se quiere decir que todos los ingresos de este tipo hayan de ser incluidos en la declaración: por ejemplo, una venta en Wallapop a un precio inferior al de compra no ha de ser declarada. Si ha habido ganancia patrimonial, sí debe ser declarada. Otra cuestión es que las operaciones a través de Wallapop no sean algo esporádico, sino que formen parte de una actividad económica del contribuyente. En este caso, sí hay que declarar los ingresos obtenidos.

Además de los 330.000 avisos a contribuyentes que han obtenido ingresos a través de plataformas digitales, la Agencia Tributaria ha previsto 889.000 avisos para contribuyentes con operaciones en monedas virtuales; otros 998.000 para quienes han obtenido rentas en otros países y otros 836.000 para arrendadores de inmuebles.

Aviso por "incongruencias"

Además de los avisos preventivos, esta campaña, como novedad, podrán irrumpir en la pantalla "advertencias" para supuestos concretos en los que el contribuyente haya incorporado información "aparentemente incongruente", que podría llevar a una comprobación exterior, según han explicado las representantes de la AEAT.

Hacer caso omiso de esta advertencia no impedirá culminar la presentación de la declaración. En todo caso - del mismo modo que ya sucedió en la campaña anterior-, antes de que acabe el plazo de presentación de la declaración, la AEAT podrá enviar un nuevo aviso y una carta a los contribuyentes proponiendo una modificación de la declaración ya presentada.

El contribuyente también puede hacer caso omiso de esta propuesta de modificación, si considera que no es correcta. En este caso, cabe esperar que, después, la AEAT inicie un proceso de comprobación posterior.

Para el caso de que sea el propio contribuyente quien, 'motu proprio', quiera corregir una declaración anterior del IRPF, la llamada 'autoliquidación rectificativa' pasa a ser la vía general, en sustitución del anterior sistema dual (complementaria y rectificación de autoliquidación). El nuevo sistema es más ágil y rápido.

Mutualistas

Otra de las novedades de gestión tributaria que presenta la campaña de Renta 2024 que se ha abierto este miércoles afecta a millones de pensionistas mutualistas que esperan importantes devoluciones de Hacienda por aportaciones realizadas en el pasado que no fueron deducidas en el correspondiente impuesto sobre la renta.

Cuando estos mutualistas presenten la declaración de la renta sobre 2024, la devolución correspondiente a ese ejercicio ya estará incorporada en sus datos fiscales y en el borrador de declaración, igual que sucedió el año pasado. Así, no tendrá que hacer ningún trámite adicional respecto a la devolución correspondiente a 2024.

La novedad es que, además, cuando hagan su declaración, saltará en su pantalla un aviso para que todos ellos soliciten la devolución de las cantidades correspondientes a todos los ejercicios anteriores. La devolución total de estas cantidades se recibirá más tarde, y en un solo pago, según ha anunciado la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Aún no se conoce cuándo, pues antes se debe producir el cambio normativo que lo permita, según anunció la propia Montero. Pero sí deberá cumplimentar la solicitud en el momento en que realice la declaración sobre 2024. "Es un trámite que hemos incluido para que a ningún mutualista se le olvide presentar esta solicitud", ha explicado la directora de Gestión Tributaria, Rosa Prieto.

En caso de que el contribuyente haya fallecido, sus herederos podrán presentar la solicitud de devolución en su nombre.