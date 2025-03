Buenas noticias del Gobierno a los murcianos: reciben 300€ a partir de abril si cumplen este requisito

Una de las maneras que tiene nuestro estado del bienestar de distribuir las ayudas que le corresponden a cada colectivo es a través de las deducciones en la declaración de la Renta.

A diferencia de las ayudas directas, que suponen un ingreso inmediato en la cuenta bancaria del beneficiario, las deducciones funcionan como un descuento sobre los impuestos que ya hemos pagado.

Es decir, en el momento de hacer la declaración de la Renta, el contribuyente se encuentra con que puede pagar menos impuestos o recibir un reembolso mayor en función de las deducciones que le correspondan.

En España, la declaración de la Renta de 2025, que corresponde al ejercicio de 2024, se podrá presentar a partir del mes de abril. Concretamente, desde el 2 de abril si se hace por internet, aunque si se prefiere hacer por teléfono, habrá que esperar hasta el 6 de mayo y, para la presentación presencial, la fecha de inicio será el 2 de junio. En cualquier caso, el plazo límite para presentarla será el 30 de junio (o 25 si sale a pagar y se solicita la domicialización bancaria).

Las deducciones autonómicas en Murcia

Dentro de este sistema de deducciones, las comunidades autónomas tienen la capacidad de establecer sus propias ventajas fiscales para sus ciudadanos. En el caso concreto de la Región de Murcia, existen varias deducciones autonómicas que pueden aplicarse en la declaración de la Renta y una de las más importantes es la deducción por arrendamiento de vivienda habitual.

Según el abogado Pérez Girona, esta deducción autonómica permite a los murcianos que cumplan con los requisitos deducirse el 10% de las cantidades pagadas en concepto de alquiler, con un límite de 300 euros anuales por contrato.

Esta deducción se aplicará sobre la cuota autonómica del IRPF y es compatible tanto con la tributación individual como conjunta. Además, según la Agencia Tributaria los pagos del alquiler deben estar justificados con factura o recibo y realizados a través de medios bancarios como tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuenta. El pago en efectivo no permite acceder a esta deducción.

Requisitos para acceder a la deducción de 300€

Para poder beneficiarse de esta ayuda en la declaración de la Renta, es necesario cumplir con uno de estos tres requisitos: tener menos de 35 años, formar parte de una familia numerosa o contar con una discapacidad igual o superior al 65%.

Además, el alquiler debe ser de la vivienda habitual del contribuyente y estar ubicada en la Región de Murcia. Es obligatorio contar con un contrato de arrendamiento registrado en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados ITP y AJD.

También se debe cumplir con un requisito económico, ya que la base imponible general menos el mínimo personal y familiar no puede superar los 24.380 euros, y la base imponible del ahorro no puede exceder los 1.800 euros. No se puede poseer otra vivienda en propiedad ni aplicar deducciones por compra de vivienda habitual.

Si dos contribuyentes tienen derecho a la deducción, el importe máximo de 300 euros se repartirá entre ambos, salvo que uno de ellos no cumpla con los requisitos económicos exigidos. En los matrimonios en régimen de gananciales, la deducción se aplicará por partes iguales, aunque el contrato esté solo a nombre de uno de los cónyuges.

Cómo solicitar la deducción

Para aplicar esta deducción en la declaración de la renta de 2025, es imprescindible rellenar el apartado "Información adicional a la deducción autonómica por arrendamiento" en el Anexo B.8 de la declaración. Además, se deberá incluir el NIF o NIE del arrendador de la vivienda y, en caso de que haya un segundo arrendador, también su NIF o NIE.