Ángela de Miguel: "Tengo apoyos suficientes para presidir Cepyme"

Ángela de Miguel, presidenta de la CEOE en Valladolid y candidata a liderar Cepyme, aseguró ayer en València que tiene "apoyos suficientes territoriales y sectoriales" para ganar la batalla entre el presidente de la patronal española, Antonio Garamendi, y el de la organización de pymes de la misma Cepyme, Gerardo Cuerva, y convertirse en la sucesora de este último. Por si acaso, remata la afirmación con un "esperamos".

De momento y sin sorpresas, ayer logró públicamente un respaldo muy importante, el de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), cuyo presidente, Salvador Navarro, es uno de los grandes apoyos de Garamendi. Se sustanció un día antes de que hoy mismo la junta directiva de Cepyme convoque las elecciones, que se celebrarán entre finales de abril y primeros de mayo. De Miguel, que afirmó que sus restantes aliados los irá dando a conocer "poco a poco", precisó a este diario que había querido que fuera Valencia el primer lugar en dirigirse en su campaña por la especial sensibilidad que precisan las numerosas pymes afectadas por la dana del 29 de octubre. " Son las que necesitan mas apoyo ahora en España. Es muy importante que tengan ayudas directas y que se aceleren los pagos del Consorcio de Seguros", afirmó al respecto.

Batalla

Dicho esto, la dirigente entró de corrido a la batalla electoral. Y es que Cuerva, en una de sus más recientes manifestaciones, había asegurado que, sin él, Cepyme corre el riesgo de no dar voz a las pequeñas y medianas empresas. La respuesta de De Miguel fue contundente: "Cepyme representa a todas las pymes de España y la voz la tiene la propia pyme y la organización. La voz no la tiene el presidente. Es una orgnización coral y no presidencialista".

Ángela de Miguel preside CEOE en Valladolid. / L-EMV

Una de las polémicas que ha rodeado al período preelectoral ha sido el intento del presidente de Cepyme de modificar el sistema de voto para evitar las delegaciones de sufragios. Se ha quedado finalmente en un intento en vista de que a los actuales dirigentes no les daba tiempo para llevar la medida ante la asamblea. La candidata dice que ya advirtió contra esta pretensión "en los órganos internos. Es muy importante respetar las normas y una organización como Cepyme debe hacerlo. También es necesario dar seguridad jurídica".

Manifiesto

Hasta aquí las divergencias claras. En cuanto al programa, sobre todo coincidencias. Por ejemplo, ¿cuál será su actitud frente al Gobierno de Pedro Sánchez? ¿Pactista, más en la línea de Garamendi, o claramente frentista, como Cuerva?: "La situación de las pymes es complicada. Tenemos una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que les está haciendo mucho daño, con unos incrementos de costes laborales que esta impidiendo crecer a la micropyme, sobre todo. Una propuesta sobre reducción de jornada a las 37,5 horas que sería dramática para las micropymes. También tenemos una excesiva carga burocrática como muestra el millón de páginas del BOE que tenemos cada año. Y una carga fiscal superior a la media europea. Cualquier medida que afecte a la competitividad y crecimiento de la pyme la voy a denunciar".

En la asamblea de Cepyme de 2024 se presentó un manifiesto por la pequeña y mediana empresa española en el que se llegó a acusar al Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar de seguir "tesis comunistas". Ángela de Miguel se siente identificada con dicho documento, como muestra cuando afirma que, "prácticamente, todo lo que aparece en ese manifiesto es una crítica a las políticas del Gobierno que afectan y dañan a la pyme y que son compartidas por todas las organizaciones empresariales".