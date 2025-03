Alerta de Hacienda a toda España por lo que está pasando con la declaración de la Renta: multas desde 100 euros

A pocos días de que arranque la campaña de la declaración de la renta de 2025, muchos contribuyentes ya están preparando la documentación necesaria para afrontar uno de los trámites más importantes del año en materia fiscal. Como cada ejercicio, la presentación de la declaración supone la obligación de informar a la Agencia Tributaria sobre los ingresos y gastos generados durante el año anterior.

Como todos los años, el propósito principal que tiene esta campaña es determinar si los ciudadanos han pagado lo que les correspondía, comprobando si deben abonar una cantidad adicional o si, por el contrario, tienen derecho a una devolución.

Para ello la Agencia Tributaria pone a disposición de los contribuyentes un borrador que se basa en la información recibida de distintas entidades como empresas, bancos o el propio catastro. Sin embargo fiarse ciegamente de estos datos sin revisarlos puede resultar en errores que, en muchos casos, terminan costando dinero.

El fallo más frecuente en España al presentar la Declaración

Uno de los fallos más frecuentes es no comprobar la información fiscal que ya maneja Hacienda. Es posible que algunos datos estén desactualizados o sean incorrectos, lo que puede afectar tanto a las deducciones aplicables como a la cantidad final a pagar o recibir. Otro de los errores más habituales es la omisión de ciertos ingresos, ya sea por despiste o por desconocimiento. Para evitarlo es recomendable revisar toda la documentación disponible, desde facturas hasta extractos bancarios.

También es común no conocer el impacto de la situación personal y familiar en la declaración. Cambios en el estado civil, el nacimiento de hijos o el reconocimiento de familia numerosa pueden suponer deducciones importantes que, si no se aplican correctamente, pueden derivar en un pago mayor del debido. Además no tener en cuenta deducciones autonómicas puede hacer que se pierdan beneficios fiscales que varían según la comunidad en la que se resida.

Otro punto que no debe pasarse por alto es la obligación de declarar bienes y derechos en el extranjero. Hacienda presta especial atención a estos activos, que pueden incluir cuentas bancarias, propiedades o inversiones fuera de España. No incluir esta información correctamente puede derivar en sanciones significativas.

Multas por errores en la declaración de la Renta

En cuanto a las penalizaciones, estas varían según la gravedad del error. Si es el propio contribuyente quien detecta y corrige la equivocación, las multas suelen oscilar entre los 100 y 150 euros. Pero si es la Agencia Tributaria la que encuentra la anomalía, el importe de la sanción puede incrementarse considerablemente. Además si Hacienda considera que el error fue intencionado, la sanción podría multiplicarse y acarrear incluso recargos adicionales.

Para evitar problemas, es recomendable revisar detenidamente el borrador antes de presentarlo, asegurarse de que toda la información es correcta y estar al tanto de las novedades fiscales que puedan influir en la declaración. Además es importante no dejar la declaración para el último momento, ya que las prisas pueden generar errores innecesarios.

En caso de dudas hay que recurrir a profesionales especializados en la materia puede marcar la diferencia entre una declaración correcta y una que acabe derivando en sanciones o pagos innecesarios.

Otra opción a considerar es el uso de programas especializados en gestión fiscal, que permiten importar los datos directamente desde la Agencia Tributaria y ofrecen asesoramiento personalizado según la situación económica y personal de cada contribuyente. Estas herramientas pueden ayudar a reducir el margen de error y facilitar el proceso, asegurando que la declaración se presenta de manera correcta y optimizando el resultado final.