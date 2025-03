La Comunidad impulsa el emprendimiento entre las mujeres mayores de 50 años

La Comunidad facilita a mujeres mayores de 50 años desarrollar su propio proyecto empresarial a través de la iniciativa ‘Impulso Mujer + 50’, que tiene como objetivo mejorar sus habilidades empresariales, a través de formación específica y orientación profesional, para ayudarles a desarrollar su propio proyecto de negocio.

Esta actuación se enmarca en el programa ‘Mujer Lidera’, que promueve la Consejería de Política Social, Familias a Igualdad para fomentar el emprendimiento y liderazgo femenino, junto con la Organización Murciana de Mujeres Empresarias, Profesionales y Directivas (OMEP) y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

La consejera, Conchita Ruiz, anunció el pasado miércoles que la segunda edición de ‘Impulso Mujer + 50’ se lanzará este mes de marzo y en el mes de abril se procederá a la selección de las candidatas y sus proyectos de negocio, para iniciar la formación y mentoría en los meses de mayo y junio. El programa concluirá en el mes de octubre.

Conchita Ruiz visitó uno de los negocios que participó en la primera edición de esta iniciativa. / CARM

Ruiz visitó el negocio de una de las mujeres que participaron en la primera edición de esta iniciativa, en la que recibieron formación especializada para desarrollar un plan de negocio y conocimientos prácticos para una buena gestión financiera empresarial, además de para desarrollar una estrategia digital que amplíe sus posibilidades de éxito.

En concreto, se trata de un negocio familiar de pescadería con más de 50 años de historia, ubicado en la plaza de abastos de Vistabella, en Murcia, al que han incorporado una nueva línea de negocio basada en la degustación de ostras con maridaje de vinos y cavas, tanto en el propio establecimiento como en eventos especiales o celebraciones.

La consejera señaló que esta acción demuestra que “la creatividad, el emprendimiento empresarial y el liderazgo no entienden de edad ni de género”. Las mujeres que lideran esos nuevos proyectos con la ayuda de la iniciativa ‘Impulso Mujer + 50’ “son personas emprendedoras y valientes que han hecho caso omiso a los obstáculos que hayan podido encontrarse para poder alcanzar su meta profesional. Tener más años no debe convertirse en un signo de discriminación, sino en un plus de experiencia que les ayude a consolidar su propia idea de negocio”.

Ruiz animó “a todas las mujeres, y en especial a las que han superado los 50 años, a atreverse a impulsar nuevos proyectos”, y “que no piensen que por la edad ya no pueden hacer realidad sus sueños”.

Apoyo regional a mujeres emprendedoras

En la primera edición del programa ‘Impulso Mujer + 50’ participaron una veintena de mujeres, cuyas iniciativas empresariales fueron seleccionadas por tener una idea de negocio clara, atendiendo a su plan de empresa y a las posibilidades de competitividad en el mercado. Durante más de dos meses recibieron acciones formativas, talleres y mentorías personalizadas para facilitar la viabilidad y éxito de su proyecto empresarial.

La titular de Política Social resaltó la apuesta del Gobierno regional para “seguir construyendo redes de apoyo que permitan fomentar la participación igualitaria de la mujer en el ámbito laboral, principalmente en el acceso a puestos de responsabilidad, sin importar la etapa de la vida en la que se encuentren”.

La Comunidad, a través de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, promueve el emprendimiento y liderazgo femenino a través de distintos programas y actuaciones que fomentan la igualdad de oportunidades, en colaboración con asociaciones de empresarias como OMEP y AMEP, como también de instituciones académicas como la Universidad de Murcia, la Universidad Politécnica de Cartagena o la Universidad Católica San Antonio. En total, más de 300 mujeres han sido beneficiarias directas de estos programas en el último año, a través de recursos formativos, económicos y de asesoramiento.