Alerta de la Policía los españoles que tienen este DNI: a comisaría inmediatamente

No hace falta decir que el Documento Nacional de Identidad es una pieza clave en la vida de cualquier ciudadano: no solo nos permite identificarnos de manera oficial en el territorio nacional, sino que también es fundamental para realizar trámites bancarios, acceder a determinados servicios y en muchos casos viajar dentro y fuera del país. Su validez y actualización garantizan que el sistema de identificación funcione de manera segura y eficiente, brindando tranquilidad tanto a los ciudadanos como a las instituciones que lo requieren.

Sin embargo como al igual que sucede con cualquier otro documento oficial, su mantenimiento requiere una cierta responsabilidad por parte de su titular. No basta con poseerlo, sino que es necesario asegurarse de que esté en vigor, en buen estado y que los datos que contiene sean correctos. De lo contrario pueden surgir problemas en situaciones tan cotidianas como registrarse en un hotel, tomar un vuelo o incluso realizar pagos con tarjeta en determinados establecimientos.

Aviso de la Policía Nacional sobre el DNI

Ante esta realidad, la Policía Nacional ha lanzado una advertencia importante dirigida a todos aquellos que poseen un DNI que ya ha caducado o que presenta algún tipo de deterioro, como el desprendimiento del chip en el caso del DNI electrónico. En estos casos, el documento pierde su validez legal y su titular debe proceder a su renovación lo antes posible para evitar inconvenientes.

Para llevar a cabo este trámite, es obligatorio acudir en persona a una oficina de expedición con una fotografía reciente y el DNI anterior. En caso de pérdida o robo, será necesario presentar una denuncia previa que acredite la incidencia. Además, si el ciudadano ha cambiado de domicilio, deberá aportar un certificado o volante de empadronamiento actualizado, salvo que autorice a la administración a verificar sus datos de manera telemática.

Especial atención deben prestar quienes planean viajar próximamente, ya que muchos medios de transporte y alojamientos exigen un documento en regla. Detectar el problema en el último momento puede arruinar planes de vacaciones o desplazamientos importantes. Por ello, la recomendación es revisar con antelación la fecha de caducidad y, en caso necesario, solicitar cita para la renovación sin demora.

Por otro lado, los menores de 14 años no están obligados a disponer de DNI. Si no lo tienen, podrán identificarse mediante el libro de familia y la documentación de sus tutores legales sin mayores inconvenientes. No obstante, si se requiere expedir un DNI por primera vez para un menor, será un tutor quien deba iniciar el trámite mediante cita previa y acompañarlo durante el proceso.