Alerta de Hacienda: multa de 20.000 si no se presenta este documento antes del final de marzo

Uno de los géneros de terror que más miedo provoca no tiene que ver con fantasmas ni criaturas sobrenaturales, sino con las multas de Hacienda. Y es que pocas cosas generan tanta inquietud como recibir una notificación de la Agencia Tributaria aunque, sin embargo (como en muchos temores) todo suele basarse en una proyección personal. Hacienda, en realidad, no sanciona a quienes cumplen con sus obligaciones fiscales. Quienes llevan su tributación en orden y son respetuosos con sus compromisos no tienen nada de lo que preocuparse.

Dicho esto, Hacienda no está interesada en poner sanciones por el simple hecho de hacerlo. Su objetivo principal es combatir el fraude fiscal, un problema que, si se deja sin control, afecta a la economía del país y a la calidad de los servicios públicos. Cuando los contribuyentes cumplen con sus deberes fiscales, el Estado puede garantizar inversiones en sanidad, educación e infraestructuras, promoviendo así el bienestar común.

Dentro de este esfuerzo por la transparencia financiera, existe un documento clave: el Modelo 720. Se trata de una declaración informativa obligatoria para los residentes fiscales en España que posean bienes o derechos en el extranjero. Hacienda exige su presentación para controlar mejor las transacciones internacionales y evitar la evasión fiscal.

Este es el documento que hay que presentar a Hacienda

Este modelo debe presentarse de forma telemática antes del 31 de marzo por todas aquellas personas que tengan cuentas bancarias, inversiones, seguros o bienes inmuebles en el extranjero, siempre que el valor total de los activos en alguna de estas categorías supere los 50.000 euros. Además, quienes ya lo hayan presentado en años anteriores solo estarán obligados a repetir la declaración si el valor de los activos ha aumentado en más de 20.000 euros respecto al último ejercicio informado.

Las sanciones por no presentar el Modelo 720 pueden ser severas: Hacienda puede imponer multas de entre 100 y 20.000 euros si la declaración no se presenta dentro del plazo, si se omite información relevante o si no se comunica correctamente el domicilio fiscal. Además, si se presentan errores en los datos declarados o se responde de manera inexacta a los requerimientos de la Agencia Tributaria, la sanción puede alcanzar el 2% del valor de los activos no declarados, con una multa mínima de 150 euros.