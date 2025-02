¿El transporte del futuro? Un aerotaxi prueba su vuelo en Benidorm

¿Qué es lo que sobrevuela el cielo de Benidorm? No, no era un helicóptero ni un avión de pequeño tamaño. Se trata de un aerotaxi que ha hecho su primer vuelo en Europa simultáneamente con drones en un entorno urbano real. La capital turística ha vuelto a ser escenario de pruebas de uno de los proyectos europeos para gestionar el tráfico de estos aparatos aéreos no tripulados.

El aerotaxi que se ha podido ver este jueves en la ciudad es un vehículo aéreo sin tripulación con unos 600 kilos de peso que sirve para el transporte de pasajeros. O así será en el futuro. En la capital turística ha tenido que hacer el vuelo sin nadie dentro porque la normativa europea aún no lo permite. Así que la prueba hecha este martes ha sido sin personas a bordo.

La demostración forma parte del proyecto europeo U-ELCOME que cuenta con la participación de 51 socios de 3 países (España, Francia e Italia). Este proyecto es clave para impulsar la integración segura de vehículos aéreos no tripulados y drones mediante el uso de los servicios U-space en España. Es decir, el sistema de gestión del tráfico aéreo de los drones que se usará en el futuro en Europa. La intención de este proyecto, que coordina la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), es realizar vuelos reales que simulen los que se podrán ver en unos años. Así, este sistema funcionará como el que usan los controladores aéreos con los aviones, pero será de una forma automatizada.

Benidorm se convirtió hace tiempo en el laboratorio de pruebas de todos los vuelos de drones. En el de este martes, el aerotaxi EH216-S, de la empresa china EHang, ha operado a la vez con otros 12 drones que han simulado varias tareas de salvamento, vigilancia o entrega de mercancías. En la demostración se han formulado tres posibles casos que se podrían dar en una ciudad de situaciones reales.

Por un lado, qué ocurriría si un "dron intruso" se colara en el espacio aéreo de otros aparatos no tripulados. La prueba ha permitido conocer cómo se actuaría en este caso. El sistema sería el que localizaría a ese dron que no debería estar volando y lanzaría una alerta al resto para que aterrizaran. Pero había más casos prácticos como el de una emergencia como un incendio en el centro de la ciudad donde se avisaría al resto de drones para que abandonaran ese espacio o aterrizaran para dejar paso solo a aquellos autorizados, como los de Policía Loca, bomberos... Y otra aplicación del sistema a modo de control de vuelo sería si uno de esos aparatos que hacen una ruta en un entorno urbano tiene un problema, como la rotura de una hélice. Todos serían avisados para que dejaran también su marcha hasta que se solucionara la incidencia.

¿Cómo es un aerotaxi?

Pero además de todas estas posibles situaciones reales que se podrían dar en el futuro también se ha realizado ese vuelo de un aerotaxi por primera vez en Europa en un entorno urbano. Y, ¿cómo es ese vehículo no tripulado? Su aspecto podría recordar a un pequeño helicóptero aunque está algo alejado. Cuenta con 16 motores y 16 hélices que hace que su despegue y vuelo sean "muy estables", como explicó a este diario Ricardo Ortega, vicepresidente de Europa y Latinoamérica de la empresa EHang.

El aerotaxi que se ha podido ver volando Benidorm pesa 600 kilos y tiene espacio para dos personas de hasta 200 kilos juntas. Es eléctrico y el despegue y aterrizaje son de forma vertical después de unos minutos de preparación desde que se le marca la ruta. ¿Tiempo de autonomía de vuelo? Entre 30 y 40 minutos, o unos 35 kilómetros. Desde el aire, una vista casi de 360 grados de lo que se tiene bajo los pies. El vuelo en la capital turística mostraba el mar, el reconocido "skyline" o los enclaves más reconocidos de la ciudad.

Según explicaron Israel Quintanilla, director de la Comisión Oficial de Drones de la Universitat Politècnica de València (UPV) y coordinador del proyecto en la Comunidad Valenciana; y Victoria Jing Xiang, CEO de la operadora EHang para Europa y Latinoamérica, el modelo que se ha visto en Benidorm está pensado para trayectos cortos y ya se usa en ciudades de China u otras partes del mundo. Pero la empresa no se va a quedar ahí ya que está preparando ya otros aparatos no tripulados que permitan hacer traslados entre ciudades. Así que sobre la mesa hay un reto: ¿se podrá viajar desde el Aeropuerto Miguel Hernández de Alicante-Elche hasta Benidorm en aerotaxi? Quintanilla tiene claro que podría ser posible en unos años, aunque no se atreve a poner fecha: "Quizá se pueda ofrecer un paquete de vuelo al aeropuerto y aerotaxi hasta Benidorm".

Pero eso será el futuro. Como también lo es que estos taxis sin conductor operen en ciudades. Así, servirían para desplazar a usuarios desde dos puntos habilitados a modo de paradas de metro, que en este caso se han llamado "vertipuertos", zonas diseñadas específicamente para aterrizajes y despegues de estas aeronaves, como indicó a este diario Ortega. Es decir, podría haber una en el Rincón de Loix y otra en la Cala de Benidorm y poder hacerse ese trayecto en aerotaxi. Hay otras muchas más utilidades, como poder hacer rutas para turistas que quieran ver Benidorm desde el cielo, como ya funcionan, por ejemplo, los autobuses turísticos. Aunque por ahora, las personas no pueden volar en estos taxis sin conductor.

Un espectáculo aéreo en plena ciudad

El espectáculo aéreo ha despertado la curiosidad no solo de los que han estado en la presentación, sino también de numeroso público que se ha congregado alrededor del Club Náutico de Benidorm donde se ha centrado la exhibición. Aunque los 12 drones se han ubicado en otros partes de la playa de Poniente, la de Levante y el barrio de Els Tolls. La curiosidad de cómo vuela un taxi sin conductor ha sido mucha ya que recordaba a algunas películas que hasta ahora eran de ciencia ficción.

La demostración aérea, liderada por la Universitat Politècnica de València, ha sido posible gracias a la colaboración público-privada y el trabajo coordinado entre la UPV, EHang, el Ayuntamiento de Benidorm, EUROCONTROL, ENAIRE, Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), Dirección General de Aviación Civil, Instituto Tecnológico de Galicia (ITG) y Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), la Policía Nacional de Alicante, el equipo PEGASO de la Guardia Civil, la Policía Autonómica de la Comunitat Valenciana, la Unidad de Aduanas de Alicante, los Bomberos del Ayuntamiento de València, Telefónica, UAV Works y las Policías Locales de Benidorm, Cullera, Finestrat, Jávea y València, y la participación de otras empresas.

"El primer vuelo del aerotaxi EH216-S de Ehang en un entorno urbano en Europa, aunque sin pasajeros, es un paso crucial hacia la Movilidad Aérea Urbana (UAM), que va a permitir avanzar en la regulación, tecnología e infraestructura necesarias, para que en esta década sea ya una realidad, siendo la gestión del espacio aéreo del vuelo de múltiples drones la clave del éxito", destacó Quintanilla.

¿Para cuándo los aerotaxis en las ciudades?

La implantación de los aerotaxis en las ciudades, si bien está cada vez más cerca, todavía ha de superar diferentes aspectos relacionados tanto con la regulación y las infraestructuras, como de aceptación social, explicó Quintanilla. El coordinador del proyecto no se atreve a dar una fecha para que el vuelo simultáneo de drones, incluido este taxi, sea una realidad: "Podrían ser 3, 4, 5 o 10 años. No se puede saber", aunque espera que sea pronto.

Porque "los aerotaxis, como nuevo paradigma de transporte aéreo, requieren de una regulación específica, que actualmente se está desarrollando en Europa", agregó. Además, "hacen falta nuevas infraestructuras físicas que posibiliten las operaciones de este tipo de aeronaves, como vertipuertos; así como un diseño y planes urbanos de las ciudades que permitan estas operaciones, y por supuesto, todo ello bajo el paraguas de sistemas gestores del espacio aéreo: U-space, que posibilite el vuelo de los drones de forma coordinada y segura".

Además, el profesor de la UPV ha incidido en que "debemos seguir trabajando para que la sociedad sea capaz de ver los beneficios que tienen los drones. Demostraciones como la realizada en Benidorm ayudan a mejorar considerablemente la percepción y valoración que la ciudadanía tiene sobre esta tecnología".

Yolanda Bustos, acreditada catedrática de la Universidad de Alicante y miembro del advisory board del proyecto U-Elcome en España, afirma que "hoy es un día histórico para la provincia de Alicante". Para ella, "uno de los primeros pasos, para que este tipo de vuelos se convierta en un hecho cotidiano será comenzar utilizando estos sistemas de aeronaves no tripulados más pequeños, es decir, los drones. Y que se habiliten espacios controlados, donde se puedan comenzar a usar drones con usuarios reales. A su vez, estamos trabajando en iniciativas para reconvertir espacios, como cubiertas en edificios de cierta altura, que posibiliten el aterrizaje de este tipo de aeronaves (vertipuertos)".

Bustos explicó que "nuestra geografía es perfecta para ello. Además, hay que modificar cierta regulación para apoyar a los operadores aéreos y que se sientan seguros, jurídicamente hablando, a la hora de prestar servicios, como en materia de responsabilidad civil. Ya colaboro con ciertas iniciativas en las que la ciudadanía va a comprobar que existen utilidades claramente beneficiosas, como la logística sanitaria o la atención en situaciones de emergencias".

Por parte de ENAIRE, Gonzalo Alonso trasladó que la integración en el espacio aéreo de los aerotaxis de transporte de pasajeros "han de cumplir los mismos criterios de seguridad que la aviación comercial". Además de que "estamos viviendo una importante transformación digital que permitirá la operación de aerotaxis no tripulados mediante sistemas de U-space junto a la aviación tradicional".

Benidorm, la ciudad perfecta

Benidorm ha sido seleccionada como una de las primeras ciudades europeas en la que se están realizando actuaciones de estas características y se podrá convertir en una de las primeras urbes donde las aplicaciones de drones en entornos urbanos sean una realidad. Sus características la convierten en un escenario perfecto y escalable a otras ciudades: un área urbana densamente poblada con un 'skyline' único en España; áreas urbanas diseminadas; áreas rurales; otras montañosas y escasamente pobladas; zona de playa y costa; un parque natural; y una isla cercana.

"En el año 2016 apostamos por esta tecnología, incorporándola a la operativa de la Policía Local, la primera de España declarada operadora de drones", destacó el alcalde Toni Pérez. Desde entonces, y con el apoyo de la UPV, "hemos seguido dando pasos para consolidar nuestra posición preferente en un segmento de futuro, poniendo a disposición del proyecto europeo U-ELCOME nuestro espacio aéreo, único en Europa por su concentración de edificios en altura que lo convierten en el laboratorio perfecto para probar las distintas aplicaciones del transporte aéreo no tripulado", indicó Pérez. Con este vuelo de aerotaxi, "Benidorm vuelve a ser pionera, marcando un nuevo hito en la navegación de drones".

La voluntad municipal es "continuar avanzando y apoyando estos nuevos sistemas de navegación", motivo por el cual el propio alcalde y Victoria Jing Xiang han firmado un convenio de colaboración para seguir desarrollando proyectos de forma conjunta en el futuro.

La responsable de la empresa destacó este primer vuelo de un aerotaxi en Europa junto a otras aeronaves no tripuladas supone un "gran paso adelante" en la integración de sistemas aéreos no tripulados en entornos urbanos: "La operación exitosa de nuestra aeronave más emblemática, el EH216-S, en coordinación con múltiples drones bajo un sistema U-space, demuestra la viabilidad de soluciones de movilidad aérea urbana seguras, eficientes y sostenibles. Estamos encantados de participar y contribuir con nuestra tecnología en el proyecto U-ELCOME, así como de colaborar con la ciudad de Benidorm y la Universidad Politécnica de Valencia para impulsar el futuro del transporte aéreo".

El proyecto U-ELCOME, que concluirá a finales de este año, es clave para impulsar la integración segura de drones mediante el uso de los servicios U-space y contribuye a sentar las bases para un futuro de ciudades más conectadas y sostenibles. Para ello, todos los socios del proyecto trabajan desde hace tres años en el desarrollo y validación de servicios de gestión del espacio aéreo de los drones en entornos urbanos de forma que se permitan realizar operaciones y aplicaciones en las ciudades que, de otra forma, no serían posibles.