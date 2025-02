La Comunidad respaldó el uso de la Inteligencia Artificial de 42 proyectos empresariales de la Región en 2024

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), respaldó el uso de la inteligencia artificial (IA) de 42 proyectos empresariales de la Región de Murcia el pasado año. En este sentido, la línea del Cheque de Ciberseguridad e Inteligencia Artificial (IA) concedió subvenciones a proyectos de IA por valor de 399.900 euros, que movilizaron una inversión de 602.460 euros en el desarrollo de proyectos que permitan implementar esta tecnología al proceso productivo para mejorar el modelo de negocio y la eficiencia de los procesos estratégicos.

Estos datos se dieron a conocer por el director del Info, Joaquín Gómez, en la jornada ‘IA en Acción: Transformando la Industria y el Futuro Empresarial’, que tuvo lugar el pasado 13 de febrero en el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (Ceeim), y buscó fomentar el aprendizaje y la innovación en el ecosistema empresarial y tecnológico.

Gómez recordó que “hablar de IA no es hablar de futuro sino ya de un presente con aplicaciones que demuestran que se está convirtiendo en motor que impulsa avances sociales y empresariales”. El director del Info añadió que “en el ámbito empresarial, nos encontramos con algoritmos que están optimizando y automatizando industrias en un contexto en el que se visualiza que no sólo no sustituye a la creatividad humana sino que la potencia”.

Este Cheque subvenciona con hasta 10.000 euros la contratación de servicios avanzados de asesoramiento y asistencia técnica por parte de proveedores acreditados, con el objetivo de implantar soluciones de IA en la empresa. En este sentido, los proyectos pueden estar orientados, por ejemplo, a la implementación de modelos predictivos; automatización eficiente y controlada de procesos rutinarios; análisis de datos de mercado, demanda o la personalización de productos y servicios.

Joaquín Gómez subrayó que “el éxito de la convocatoria del pasado año que refleja el interés creciente del tejido productivo regional por implementar las tecnologías emergentes”, y señaló “que el Gobierno regional apuesta decididamente por hacer de la innovación y el conocimiento el motor del desarrollo económico, por lo que líneas como el Cheque de IA volverán a convocarse este año, tal y como ya se ha anunciado desde la Consejería”.

Encuentro clave para acercar la IA a los empresarios y emprendedores

El encuentro que acogió el pasado jueves el Ceeim sobre IA es clave para conectar a líderes empresariales, emprendedores y profesionales con las últimas tendencias en la materia con un formato novedoso que combina la innovación y tecnología para impulsar el desarrollo empresarial. En su desarrollo, el Ceeim contó con la empresa tecnológica Thinkia, especializada en Inteligencia Artificial y tecnologías emergentes.

Durante esta jornada se expusieron las claves del liderazgo en IA y su relevancia para el crecimiento empresarial, se abordó la transformación digital con IA a través de ponencias especializadas, para conocer experiencias reales de implementación de IA en distintos sectores. Además de la formación, este espacio de encuentro ofreció la oportunidad de establecer conexiones estratégicas entre profesionales y empresas interesadas en la aplicación de la IA.

Esta acción se enmarca en el Proyecto ‘UPAi 2025’, que está financiado con fondos Feder de la Unión Europea, a través de las ayudas del Info, para promover la innovación y el emprendimiento.