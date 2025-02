Ya es oficial: para que los pensionistas no pierdan su pensión, deben hacer este trámite

En los últimos años hemos sido testigos de toda una revolución digital que ha transformado la forma en que se realizan los trámites burocráticos.

Desde renovar el DNI hasta gestionar la declaración de impuestos, casi todo se puede hacer desde un dispositivo móvil, con el ordenador o con la tablet.

Es indudable que esta digitalización ha hecho los procesos, ha permitido la automatización de tareas y, en muchos casos, ha reducido errores humanos. Sin embargo, también ha abierto un debate importante sobre qué pasa con aquellas personas que no tienen las competencias digitales necesarias para adaptarse a este nuevo entorno: un tema que es especialmente relevante cuando hablamos de pensionistas, muchos de los cuales no tienen acceso o no se sienten cómodos con las nuevas tecnologías.

Ahora en 2025, los pensionistas españoles que residen en el extranjero deben realizar un trámite específico para asegurarse de que continúan recibiendo su pensión. Se trata de acreditar su fe de vida a través de la aplicación VIVESS: una herramienta digital que ha sido diseñada para hacer más sencillo y rápido este proceso, pero que plantea interrogantes sobre su accesibilidad para todas las personas.

El trámite en cuestión tiene como objetivo verificar que los pensionistas siguen vivos y, por lo tanto, mantienen su derecho a recibir la pensión. Este trámite se realiza anualmente y debe completarse antes del 31 de marzo de cada año. El principal cambio en 2025 es que los pensionistas que viven fuera de España podrán realizarlo a través de VIVESS: una aplicación que les permite acreditar su vivencia sin necesidad de desplazarse a una oficina o al consulado. Es un paso importante para facilitar las gestiones a los más de 35.000 pensionistas que ya han comenzado a utilizar la herramienta este año, según los datos oficiales.

El procedimiento es relativamente sencillo. Primero, los pensionistas deben descargar la aplicación VIVESS desde Google Play o la App Store, dependiendo de si tienen un dispositivo Android o iOS.

Una vez que está instalada se deben identificar utilizando su DNI o el número de expediente de la pensión (que aparece en la carta anual de revalorización). Para completar la verificación, la aplicación utiliza un sistema de reconocimiento facial, donde el pensionista tiene que mostrar su documento de identidad y luego sonreír frente a la cámara del teléfono.

Este proceso, aunque innovador, garantiza que la persona que realiza el trámite es efectivamente quien dice ser. Finalmente, tras la firma digital, el documento se envía automáticamente al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), y el pensionista recibe un justificante de que el trámite ha sido realizado correctamente.

La Seguridad Social avisa: riesgo de suspender el pago de la pensión

Es importante tener en cuenta que si el pensionista no acredita su vivencia antes del 31 de marzo o no lo hace correctamente, la Seguridad Social procederá a suspender el pago de su pensión. Esto ocurre para evitar fraudes relacionados con el cobro indebido de pensiones, algo que ha sido una preocupación para la administración pública. Por lo tanto, es crucial que los pensionistas sigan los pasos con precisión y se aseguren de completar el proceso a tiempo.

Este requisito afecta a los pensionistas que residen en el extranjero, ya que los que viven dentro de España no tienen que realizar este trámite. Además, como novedad en 2025, VIVESS también está permitiendo que otros grupos, como los pensionistas menores de edad y los del Instituto Social de la Marina (ISM), puedan realizar este trámite. Sin embargo, la medida podría ser un desafío para aquellas personas mayores que no están familiarizadas con el uso de teléfonos móviles o aplicaciones, lo que genera la preocupación de que algunos pensionistas puedan quedar excluidos de este proceso digital.