Buenas noticias: estos son los gastos del veterinario y alimentación que Hacienda te devuelve en el IRPF

Aunque la campaña de la declaración de la Renta que se inicia el próximo 2 de abril y corresponde al ejercicio de 2024 está a la vuelta de la esquina, son muchos quienes ya están pensando en el siguiente ejercicio fiscal: 2025. Y es que, cuando llegue 2026, se declarará lo correspondiente a este año, por lo que algunos contribuyentes ya se están preparando con antelación.

Una de las preguntas más comunes que surgen cuando se habla de las deducciones fiscales es sobre los gastos derivados de la tenencia de animales de compañía. Con la creciente presencia de mascotas en los hogares, cada vez más personas se plantean cómo afecta a su declaración de la renta el dinero invertido en el veterinario o en la alimentación de sus animales.

La respuesta no es tan sencilla como podría parecer. Aunque la legislación relacionada con las deducciones fiscales no ha cambiado de manera radical, la Ley de Bienestar Animal ha traído algunas novedades interesantes que pueden beneficiar a los propietarios de mascotas en determinadas circunstancias.

Estas son las personas que puede deducir los gastos de mascotas

La clave para entender qué gastos pueden deducirse está en el tipo de actividad que realiza el contribuyente. Aunque la mayoría de las personas que tienen animales como parte de su familia no podrán desgravarse estos gastos, hay excepciones.

Por un lado, los trabajadores autónomos que desarrollan actividades profesionales relacionadas con animales, como los ganaderos, los veterinarios o aquellos que emplean perros guardianes para la protección de sus negocios, sí podrán deducir gastos como los tratamientos veterinarios o el seguro de sus mascotas. Estos gastos deben estar directamente relacionados con la actividad económica del autónomo y deben estar debidamente documentados. Es decir, necesitarán conservar las facturas y justificantes de estos pagos para incluirlos en la declaración.

Sin embargo, los trabajadores asalariados no tienen la misma suerte. No podrán desgravar los gastos relacionados con el cuidado de sus animales, ya sea para su alimentación, sus visitas al veterinario o el coste de un seguro para su mascota. La legislación actual solo permite a los autónomos deducir estos gastos cuando tienen una relación directa con su actividad económica. No se contempla la deducción para aquellos que simplemente tienen una mascota como parte de su hogar.

Estos son los gastos que se pueden deducir

En cuanto a los gastos deducibles, es importante aclarar que no todos los gastos relacionados con las mascotas pueden ser considerados por Hacienda. Los gastos de veterinario y alimentación pueden ser deducibles en casos muy específicos.

Las personas autónomos cuya actividad dependa de sus animales, como ocurre con ciertos tipos de ganadería o con empresas que cuidan perros guardianes, podrám desgravar estos gastos en la declaración de la Renta. Eso incluye, por ejemplo, las facturas de las revisiones veterinarias, vacunas, o incluso el coste de un seguro obligatorio para tu animal de trabajo.

Lo que no se pueden deducir son los gastos relacionados con el bienestar de una mascota como miembro de la familia, si no está directamente vinculado con tu actividad económica. Así, los asalariados o que simplemente tienes animales en casa sin que estos formen parte de tu negocio no podrán ser incluidos en la declaración.

Requisitos y justificación

Quienes cumplan con los requisitos para deducir los gastos de tu mascota, como tenerla registrada y vinculada a una actividad económica, tendrán que guardar todas las facturas y documentos justificantes. De lo contrario, Hacienda podría denegar la deducción de esos gastos. Los autónomos deben tener un registro contable de estos gastos en su actividad económica y deben estar preparados para justificar cualquier pago relacionado con el cuidado de los animales empleados en su trabajo.