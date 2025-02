Las carreras de ciencias atraen cada vez a más alumnas de la Región de Murcia

Cada vez más ciencia y tecnología entre las estudiantes de Murcia. Así lo corroboran los datos de los últimos años, que claramente demuestran una tendencia al alza en la elección de currículos educativos STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) por parte de las mujeres. Entre ellos, el colegio ELIS Murcia, donde los datos recientes de las promociones de los últimos tres cursos indican un crecimiento en el interés por parte de estas disciplinas.

“Durante el curso 2023-2024, de un total de 43 estudiantes de último año, solo 9 optaron por carreras STEM, un 21% del total; en el curso 2024-2025, el interés ha aumentado significativamente, con 22 alumnas de 58 eligiendo esta opción, lo que supone un 37% del total”, indica José Antonio Marín, director técnico de El Limonar International School Murcia. “Este incremento en la participación femenina en ámbitos tradicionalmente dominados por hombres es un reflejo del creciente interés por la ciencia y la tecnología entre las estudiantes, así como del impacto de programas de orientación vocacional y fomento de la igualdad en el acceso a oportunidades académicas y profesionales”, analiza.

Entre estos programas de divulgación y fomento de las carreras STEM, se encuentra la celebración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que tiene lugar en todo el mundo durante el 11 de febrero. ELIS Murcia ha celebrado una feria en su campus de Buenavista (El Palmar) donde profesores y alumnos han realizado experimentos, asistido a demostraciones de principios científicos y presenciado la charla de, entre otros, Antonia Pérez de los Ríos, catedrática de la Universidad de Murcia en el Departamento de Ingeniería Química, además de las demostraciones realizadas por distintos padres profesionales del área. Toda una fiesta de la ciencia en la que las alumnas fueron invitadas a acudir caracterizadas con disfraces o motivos científicos.

“La aportación de la mujer al mundo de la ciencia es trascendental. Jamás me he sentido discriminada en mi desarrollo profesional por ser mujer. Creo que podemos ofrecer mucho: un ambiente inclusivo, una visión personal del liderazgo, una forma particular de organización. En mi departamento somos más de un 70% mujeres. Es una realidad que animaría a las chicas a tener en cuenta cuando duden sobre estudiar algo pensando que es algo más de hombres… ¡Que estudien aquello que les guste!”, expresó Antonia Pérez en su charla.

Vanessa Grimward, directora ejecutiva de ELIS, valora positivamente este tipo de iniciativas a la vez que se muestra entusiasmada con el acceso de las alumnas a las carreras STEM: "En ELIS acompañamos a cada alumna y alumno en el desarrollo de su potencial con un currículo doble oficial que combina lo mejor del rigor y la amplitud de conocimientos del currículo español con el enfoque práctico y experimental del británico internacional. Desde 5º de Primaria, las ciencias se imparten en nuestros diferentes laboratorios, porque creemos que el aprendizaje debe ser exigente, pero también dinámico y estimulante, despertando la curiosidad y el interés por la ciencia y la tecnología desde edades tempranas".