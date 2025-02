María González-Adalid, la jurista que aspira a todo en la banca española

La actual número tres de Deutsche Bank España es una mujer con ambición. De las que no se arrugan cuando les preguntan si se ven en el cargo de presidenta o consejera delegada de la entidad financiera extranjera con más años de trayectoria en el país. Son ya 136 años desde que se constituyó el Banco Hispano-Alemán con el objetivo de fomentar las relaciones comerciales y financieras entre ambos países. "Aspirar a crecer, ¿por qué no?", responde sin titubeos María González-Adalid, la directora general corporativa de Deutsche Bank España, al tiempo que directora de operaciones de banca privada de Italia, Bélgica y España, tras cerca de 19 años en la entidad germana.

En Deutsche Bank fue abogada sénior y directora de operaciones entre 2016 y 2022, antes de ocupar la responsabilidad que ejerce en este momento. Licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, de las aulas pasó a ser asociada principal en el bufete CMS Albiñana & Suárez de Lezo entre julio de 1999 y abril de 2006. "Mi relación con el banco empezó como cliente, cuando me ofrecieron la oportunidad desde el despacho en el que trabajaba de pasar un tiempo en las oficinas de Deutsche Bank en Londres", revive.

El banco alemán cuenta con 500.000 clientes en el país y una plantilla formada por 2.300 profesionales. Deutsche Bank es la única entidad internacional en España con todos los servicios bancarios. En los últimos 10 años, además, ha participado en algunas de las adquisiciones y fusiones más significativas, como la salida a bolsa de Cox Energy o la de Hotelbeds, y ha liderado las principales emisiones de deuda en el país, tanto en el sector público como en el privado, destacándose como líder en este segmento durante los últimos dos años.

En todas las áreas

¿Qué destacaría de su trayectoria? "Tengo un perfil como jurista, que ahora se va viendo más en el sector, y no un perfil 100% financiero, que me ha permitido conocer todas las patas del banco. Empecé dando soporte a la banca de inversión, después crecí en responsabilidades con el negocio de gestión patrimonial y la gestora de activos y también llevaba temas de gobierno corporativo. En la última etapa, además, he asumido funciones en el negocio de banca privada. Creo que soy muy afortunada por haber trabajado con mucha gente y me siento muy cómoda con el trabajo que estoy realizando", relata González-Adalid.

"Las mujeres somos más empáticas, lo que nos permite anticipar las necesidades de nuestros clientes", afirma la directiva

En estos dos últimos años, la banquera se siente especialmente orgullosa de atraer talento hacia Deutsche Bank y sobre todo de contratar a mujeres que como ella han decidido dar el paso de construir una carrera en un sector tradicionalmente muy masculinizado. "Las mujeres directivas, aunque no quiero generalizar, tendemos a ser más empáticas y eso, mucha veces, te permite anticipar las necesidades del cliente o la situación por la que está pasando algún miembro del equipo de una forma más completa", subraya.

Sostiene que la entidad alemana ha sembrado mucho en cuestiones de paridad con la aprobación del plan de igualdad y de conciliación, con una plantilla formada al 50% por hombres y mujeres, y ahora está recogiendo los frutos. "Queremos que esa proporcionalidad se mantenga en todos los estamentos del banco. El reto que teníamos para 2025 era llegar a tener un 35% de mujeres directivas y en 2024 hemos cerrado con el 41% en Deutsche Bank España", remarca. En este sentido, destaca que, en el consejo de administración y en el comité ejecutivo, la presencia femenina es incluso mayor, del 45%, y en el comité de operaciones ya hay mayoría de mujeres.

Palabras con compromiso

Las palabras de González-Adalid van acompañadas de compromiso. Es representante del banco en el Comité de la Mujer de la Asociación Española de Banca (AEB) y forma parte de la red Women in Banking, una iniciativa para ayudar a visibilizar el papel de la mujer en la industria bancaria en España. Además, a título personal, se ha unido también a la iniciativa #LaMitadDelCielo2023, promovida por la red de mujeres hispano-alemana y la Embajada de Alemania en España. La directora general corporativa de Deutsche Bank España fue reconocida con el Premio Asesor Europeo sobre servicios financieros regulatorios en 2014.

¿Qué cualidades debe tener una persona para pasar el filtro de González-Adalid como cazatalentos? "Las competencias técnicas las doy por sabidas, como el valor al guerrero. Diría que lo importante es que tenga vocación de trabajar en equipo, ganas de aprender y una mente constructiva, porque creo que con esos mimbres sacas adelante prácticamente cualquier proyecto", explica. ¿Le cuesta encontrar talento femenino? La banquera reconoce que hay áreas en las que requiere prestarle más atención y dedicarle más cariño, por ejemplo, en el departamento de tecnología. "Esto es algo que se produce desde la universidad y nosotros queremos que en la medida de lo posible incorporar también talento en esas áreas", sentencia.