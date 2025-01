Un corredor mediterráneo resiliente al cambio climático y a los retos urbanos

Un corredor mediterráneo resiliente al cambio climático, a los retos poblacionales, urbanos y de vivienda que deben afrontar los núcleos de atracción de talento, turismo y nuevas comunidades. Eso es el «qué», que no permitirá resolver la ecuación hasta que no se despeje la incógnita del «cómo».

Para hacer esos cálculos, La Opinión de Málaga ha vuelto a reunir a un panel de expertos en la segunda edición del Foro económico y social del Mediterráneo, una iniciativa impulsada por Prensa Ibérica para analizar los diferentes desafíos a los que se enfrentan las ciudades de este tramo del litoral español.

El consejo de Málaga sigue centrado en avanzar hacia cómo debe ser la ciudad mediterránea del futuro, atendiendo a los problemas actuales, las necesidades y oportunidades de una línea costera que atesora suficientes similitudes como para reflexionar en común.

De la Torre, Moreno Peralta y García Peña, durante el encuentro. / / Álex Zea

Además, el grupo editorial celebrará a lo largo de esta primavera otros consejos en los que se profundizará en asuntos de diversa índole: personas (Girona), economía azul (Barcelona), desafíos inmobiliarios sostenibles (Alicante), turismo y cambio climático (Mallorca), Movilidad (Valencia), agua (Murcia) y energía e industria (Castellón).

En esta edición, el equipo que ha conformado el primer ágora del consejo malagueño lo compusieron el alcalde de la capital, Francisco de la Torre; el presidente del Málaga Tech Park, Felipe Romera; el arquitecto Salvador Moreno Peralta; la catedrática de Geografía, María Jesús Perles; la gerente de la Fundación Ciedes, María del Carmen García Peña; la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, Violeta Aragón, y el urbanista Miquel Barceló.

Cambio climático

Una de las principales urgencias que obliga tanto a la sociedad civil como a la administración pública a remangarse es el cambio climático. La profesora de la Universidad de Málaga, María Jesús Perles, hizo un amplio diagnóstico de los riesgos a los que están sometidas las ciudades mediterráneas, ya de por sí más "proclives" a sufrir eventos extremos que se acentúan con el cambio climático, como son las precipitaciones torrenciales, las inundaciones, movimientos de masa, erosión acelerada, olas de calor, incendios de interfase, sequía o salificación de acuíferos.

Una ejemplo reciente es la DANA de Valencia, a lo que se podría sumar el incendio de sexta generación que arrasó Sierra Bermeja en Málaga en 2021 o los efectos adversos que se están detectando en el Mar de Alborán.

Perles señaló que el mediterráneo se dirige a un clima semiárido que puede afectar "a la línea de flotación de su economía", como es el turismo y la innovación.

En esta línea, la gerente de Ciedes, María del Carmen García Peña, apuntó al "cambio generacional" que está experimentando la conciencia por la crisis climática, que preocupa tanto a jóvenes como a mayores y cómo esa necesidad de análisis se ha convertido también en un requisito de estudio para acceder a numerosas convocatorias de subvenciones europeas.

La responsable de Ciedes añadió al debate el hecho de que las ciudades mediterráneas son núcleos atractivos que siguen acogiendo a más población, lo que supone un reto en cuanto a gestión del territorio y servicios públicos.

Advierte, además, de un cambio de paradigma social debido al envejecimiento de la población y los movimientos migratorios.

Y frente a la adversidad, una ventana de oportunidad se abre. Así lo cree el urbanista Miquel Barceló, que recordó que el "principal activo" del arco mediterráneo es el sol y no solo para el turismo sino como una fuente inagotable para producir energía renovable y, lo más importante, para construir un sector económico. "Aprovechamos bien desde el punto de vista de la generación pero no desde el punto de vista económico", señaló Barceló, que insistió en la necesidad de crecer en productividad para impulsar el PIB per cápita.

La secretaria de ACP junto a la gerente de Ciedes y el presidente del Málaga Tech Park. / / álex zea

Urbanismo y vivienda

El arquitecto Salvador Moreno Peralta abundó en el concepto unitario de Mediterráneo como una "gran región con carga identitaria y también sus amenazas".

Centrado en el éxito de la ciudad, Moreno Peralta evocó los tres factores que conformaron la estrategia de crecimiento de la ciudad, el turismo, que impulsó la revalorización del patrimonio cultural de Málaga (cultura), y que ha generado efectos colaterales como la proliferación de la vivienda de uso turístico y la saturación de los cruceristas que, en su opinión, "invaden la ciudad dejando muy poca renta". Y, en tercer lugar, la tecnología, que ha provocado el desembarco de gigantes ‘tech’ como Google en la capital de la Costa del Sol porque, destaca el arquitecto, aquí ya había un "ecosistema" construido y que, conseguido su objetivo, exige una "excelencia urbana".

Ese atractivo de la capital ha generado un efecto "imán" tanto en empresas como en teletrabajadores, lo que ha doblegado la presión de la demanda en un mercado residencial que ofrece poca oferta y que arrastra una lenta y desesperante burocracia.

"La población quiere vivir donde tiene oportunidades y Málaga está en ese punto de mira. Tenemos que estar preparados", incidió la secretaria general de ACP, Violeta Aragón, que alertó de que la clase media no consigue actualmente acceder a una vivienda asequible. Y entre los problemas: falta de suelo disponible, dilación de los plazos, altos costes constructivos y falta de subvenciones para la promoción de VPO, a lo que se suman unos salarios incapaces de asumir el elevado precio final de una promoción, continuó Aragón. A este respecto, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, fue tajante en recalcar que es un "error" relacionar el éxito de la ciudad con la vivienda. "¿Por qué han desaparecido las VPO del esquema de vivienda? Nosotros no somos los responsables pero lo estamos haciendo. Es el gran desafío". El regidor malagueño hizo hincapié en que "hay que tener oferta de todo tipo" así como que hay que elevar el nivel educativo de la población para minimizar sus obstáculos en su desarrollo vital.

El presidente del Málaga Tech Park, Felipe Romera, rescató que es vital diseñar ciudades compactas con mezcla y flexibilidad de usos para cubrir las carencias, en especial, de aquellas urbes que "más se desarrollan" porque "son las que más problemas tienen". "Estas ciudades echan en sentido literal a los ciudadanos. Y ¿qué pasa si no hay vivienda para los trabajadores? Las empresas no van a dejar de venir pero sus empleados vivirán peor".

Innomed

De las conclusiones del I Foro Mediterráneo celebrado el año pasado, el trío de Salvador Moreno Peralta, Miquel Barceló y Felipe Romera extrajeron una propuesta que han bautizado como «Ciudades Innomed». Se trata de un decálogo para desarrollar una "red de ciudades mediterráneas», esto es, un modelo común de ecosistema innovador "para situar el Mediterráneo como un espacio de referencia para la atracción del talento e inversiones de alto valor añadido, como base para el impulso de estos territorios".

Barceló explicó que el objetivo no debe ser tratar de replicar el Silicon Valley, que se ha confirmado como un intento fallido, sino de crear un modelo propio común al territorio mediterráneo que se pueda adaptar a las peculiaridades de cada ciudad, tomando como ejemplos exitosos, el Málaga Tech Park y el 22@ de Barcelona. Una iniciativa que se irá desgranando y completando a lo largo del Foro.