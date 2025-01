El Gobierno reactiva el escudo 'antiopas' ante el riesgo de una nueva opa extranjera sobre Talgo

El Gobierno ha incluido la reactivación del popularmente como escudo 'antiopas' en el último Real Decreto-ley, en el que se aprueba por segunda vez la subida de las pensiones, las subvenciones al transporte o las ayudas para los afectados de la DANA de Valencia. Esta medida, implementada por primera vez en marzo de 2020, permite al Ejecutivo vetar inversiones extranjeras en empresas nacionales que considere estratégicas. Esta nueva prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 se produce en un contexto convulso para el fabricante de trenes Talgo.

Hasta el momento, la única inversión que el Gobierno ha vetado haciendo uso de esta herramienta fue la oferta pública de adquisición (opa) del conglomerado húngaro Magyar Vagon sobre Talgo. El motivo que se argumentó entonces desde la cartera liderada por Carlos Cuerpo fue la "protección de los intereses estratégicos y de la seguridad nacional de España", ya que el análisis llevado a cabo por la Junta de Inversiones Extranjeras se detectaron riesgos de "orden público".

Según explican fuentes del Ministerio de Economía, la prórroga del escudo 'antiopas' responde al objetivo del Gobierno de "proteger determinados sectores estratégicos ante posibles riesgos de seguridad u orden público" y es complementaria al Real Decreto-ley de Inversiones Extranjeras en España, aprobado en julio de 2023. Esta medida, además, solo aplicará a ciertas inversiones extranjeras directas realizadas por residentes de otros países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio.

Campanas de opa

Desde el pasado 23 de enero, día en el que el último Real Decreto-ley de 2024 no fue convalidado en el Congreso de los Diputados, Talgo no contaba con el amparo del escudo 'antiopas', en un contexto en el que las campanas de una nueva opa suenan alrededor de la compañía participada por el fondo británico Trilantic, Juan Abelló o la familia Oriol. El fabricante de trenes Pesa, participada por el Estado polaco, y la india Jupiter Wagons han contratado asesores para preparar posibles opas, que se suman a la anunciada por el grupo vasco Sidenor que aún no se ha concretado.

Según han informado varios medios, Pesa ha contratado a Société Générale y a Baker McKenzie como asesores financieros y legales, respectivamente, mientras Jupiter Wagon ha confiado en Lazard y Eversheds Sutherland para los mismos fines. Por el momento, ninguno de los dos potenciales inversores ha movido ficha, algo que sí ha hecho Sidenor, que informó en octubre a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de su intención de lanzar una opa por el 30% del capital, en una operación en la que también participaría la SEPI y Finkatuz.