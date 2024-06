Mariana Mazzucato: "El Mediterráneo necesita un banco público de desarrollo"

La profesora de Economía de la Innovación y el Valor Público en el University College London (UCL) Mariana Mazzucato ha defendido la colaboración público-privada, la necesidad de la inversión del Estado basada en resultados y en objetivos concretos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la primera jornada del I Foro Económico y Social del Mediterráneo de Prensa Ibérica celebrado en Valencia.

Mazzucato cree que los países del Mediterráneo carecen de una estrategia común y para ello sería importante la creación de un banco público de desarrollo como los existentes en Sudamérica o en África. “No tenemos un banco de inversión público de desarrollo y tenemos una problemática de colaboración público-privada. Sería conveniente que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) fuese el gran banco de la transición energética”, ha subrayado la economista.

Nacida en Roma en 1968, defensora acérrima de la colaboración público-privada en el desarrollo de los países, su obra ‘El Estado emprendedor’ se ha convertido en libro de cabecera de los defensores de la gestión pública. La italoestadounidense ha trabajado en los últimos años asesorando a la Comisión Europea y a la Administración estadounidense de Joe Biden.

PI Studio

“Me interesan mucho los retos climáticos y la salud… En ambas tenemos cifras deprimentes y hay que generar inteligencia colectiva para revertir esta situación, aunque sea complicado. Estamos poniendo tiritas, solo hacemos inversiones públicas en algunos aspectos. Necesitamos la coinversión público-privada orientada a objetivos”, ha puntualizado.

La conferenciante en el I Foro Económico y Social del Mediterráneo ha puesto de ejemplo de esta colaboración entre la administración y la empresa la llegada del hombre a la luna o el desarrollo de los móviles inteligentes, en concreto del iPhone. “Cuando EEUU llegó a la luna la inversión pública se puso rápidamente al servicio de ese objetivo. La NASA trabajó con 450.000 personas en el sector privado. En los años 60 ya se dieron cuenta que se estaba debilitando el Estado con la externalización del conocimiento, pero al mismo tiempo que sin las empresas sería imposible alcanzar esa meta”, ha remarcado.

Mazzucato sostiene que los beneficios empresariales deben revertir en la economía real, porque según ella hay países como Reino Unido que consiguen “beneficios sin producción” gracias al mercado inmobiliario y la recompra de acciones. “No puede haber beneficios excesivos y que estos solo lleguen a una parte de la sociedad. Porque gracias a la inversión pública tenemos empresas con grandes beneficios como Apple, que se ha beneficiado del desarrollo público del 5G, de Internet, del GPS o la pantalla táctil. La CIA es el gran fondo de capital riesgo de Estados Unidos”, ha explicado.

"No escucho a Milei"

La italoestadounidense también se ha referido al presidente de Argentina, Javier Milei, tras su reciente visita a Madrid para recibir dos premios. “No me gustan las visiones extremistas, directamente no escucho a Milei porque me aburren los que dicen que el Estado debe estar fuera de la economía”.

“He tenido mucha suerte de trabajar conjuntamente con la Comisión Europea y muchos gobiernos locales con el objetivo de lograr ciudades neutrales de carbono en 2030. He trabajado junto a la ministra de Sanidad, Mónica García y los ayuntamientos de Barcelona y Madrid y sé que al presidente Pedro Sánchez le ha inspirado mi libro ‘El Estado Emprendedor’, ha asegurado.