El campo español mira a Europa

Los productores agrarios del Mediterráneo piden equiparar sus condiciones a la de sus homólogos extracomunitarios: "Si no se va en esa línea, que nadie cuente con nuestro voto"

José Antonio Sánchez | Murcia

Son las seis de la mañana y el bullicio del Campo de Cartagena es inconfundible. Está inmerso en la campaña de la recogida de la patata, y lo único que importa es el orden y productividad de la recolección. La misma premisa que rige el cultivo de los tubérculos junto al Mar Menor es extrapolable al melocotón en Cieza o a los plátanos en las Islas Canarias. Las elecciones se acercan y algunos de los problemas centrales por los que llevan manifestándose desde comienzos de año se han solucionado o están camino de ello. Otros, como la competencia desleal por parte de terceros países, sí traen de cabeza a los agricultores.

En Murcia, la llamada ‘huerta de Europa’, se exporta, en términos económicos, el 18,3% del total nacional de frutas y hortalizas, pese a ocupar únicamente el 2,1% de la superficie de España. Andalucía, con Almería como cabeza de lanza, y la Comunidad Valenciana lideran una clasificación que prácticamente copan, ya que la suma de estas tres autonomías supera los 14.000 millones de euros de los cerca de 16.900 millones de euros que se exportaron en 2023.

Estos datos, recogidos en el informe de la agrupación de productores exportadores Fepex, también dejan otra lectura: entre 2019 y los datos del último año, tiempo de la legislatura en el Parlamento Europeo, se han reducido un 16,6% las toneladas de exportación, aunque a nivel económico han crecido un 22,4%.

Y todo ello pese a las trabas burocráticas y factores como el cambio climático y la sequía prolongada que vive el Levante español. La sensación es que la Eurocámara les queda lejos, como asegura Santiago Pérez, productor cartagenero: «Las políticas de los últimos años van encaminadas a desmantelar la producción comunitaria frente a países terceros».

Con rotundidad afirma que irá a votar el 9J y pide igualdad de condiciones con los productores extracomunitarios: «Que se les pida lo mismo que se nos exige a nosotros. No solo a nivel fitosanitario, también en derechos laborales y de implicación social y medioambiental. Y si no van en esas líneas, que no cuenten con mi voto ni con el de los agricultores».

Varios movimientos como el del 6F o el de SOS Rural amagaron con dar el paso de presentarse a estas elecciones, pero desistieron. Sí lo ha hecho Soberanía Alimentaria Española, que se cataloga como un partido político fuera del eje izquierda-derecha y que va a llegar a Europa para que las políticas agroalimentarias calen en los grandes partidos, como ya hacen otras formaciones, como las ecologistas.

Es lo que explica el asturiano Alexis Codesal, cabeza de lista de este partido: «No podemos garantizar el cambio, pero sí que se va a hablar de ello». Apuestan por el uso de aranceles porque son la única herramienta que tiene Europa para privilegiar a los agricultores comunitarios frente a la competencia desleal de terceros países. Remarcan que no hay rebotados de ningún partido ni políticos profesionales: solo son agricultores, ganaderos, pescadores y cazadores de toda España que quieren cambiar las cosas con voz propia en Bruselas.