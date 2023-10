BBVA lleva muchos años comprometida con la sostenibilidad, la responsabilidad social corporativa (RSC), la inclusión y la solidaridad. Así quedó patente el pasado jueves en la planta baja de la oficina que la entidad bancaria tiene situada en la avenida Libertad de Murcia. El emplazamiento se convirtió en el escenario de la V edición de la entrega de los premios Futuro Sostenible, organizados por BBVA y La Opinión de Murcia. Expertos y personalidades comprometidas con la construcción de un mundo más justo, amable y humano se dieron cita en el evento, en el que se reconoció el esfuerzo que hace a diario CEOM, organización para la integración de personas con discapacidad intelectual.

Esta convocatoria, organizada por BBVA Asset Management, se ha convertido en un hito para proyectos solidarios en toda España, pues nació con el objetivo de apoyar a organizaciones en su camino hacia la consecución de un mundo más inclusivo. En las ediciones anteriores, BBVA Asset Management Europa ha destinado más de 4,2 millones de euros para apoyar casi 100 proyectos solidarios. La Región de Murcia ha sido beneficiaria de este compromiso, con cinco proyectos locales que han recibido casi 180.000 euros en donaciones.

En esta quinta edición, se han repartido un millón de euros entre 23 proyectos sociales seleccionados, con un impacto directo en 24 provincias de 12 comunidades autónomas. En total, se recibieron 207 candidaturas, de las cuales 156 cumplieron con los requisitos de la convocatoria. Estos proyectos se dividen en tres áreas fundamentales: inclusión social (41%), dependencia, salud y mayores (40%), y medio ambiente (19%). Este amplio espectro de iniciativas demuestra la diversidad de desafíos que enfrenta nuestra sociedad y la importancia de apoyar soluciones innovadoras y sostenibles.

«A lo largo de la vida, mientras recorremos nuestro camino, nos encontramos a veces con situaciones desagradables, pero afortunadamente, en ocasiones, tenemos la fortuna de estar en eventos tan bonitos como este». Con esas palabras abrió el acto Longinos Marín, director de Cátedra RSC de la Universidad de Murcia. «El objetivo de este acto», prosiguió, fue el de «reconocer la impecable trayectoria de una entidad del tercer sector como es CEOM».

«El tercer sector está muy consolidado y desarrollado en la Región de Murcia» Longinos Marín - Director de Cátedra RSC de la UMU

Marín le dio paso a Juan Ignacio Bleda, director de banca de clientes de Murcia, quien se encargó de dar el discurso de bienvenida. «En este día tan especial, nos reunimos para reconocer la labor de las ONGs premiadas que día tras día, de forma silenciosa, están trabajando para ayudar a personas más desfavorecidas, personas que no han podido tener tanta suerte y oportunidades cómo podemos haber tenido nosotros, bien en el ámbito de la salud, de la inclusión o de la educación y contribuyen a crear así una sociedad más igualitaria y más justa», declaró Bleda en primer lugar. También destacó la iniciativa de CEOM, «un proyecto excepcional que encarna los valores de la sostenibilidad, la inclusión y el compromiso social» y que «podremos poner en marcha en nuestra Región».

La quinta edición de los galardones ha repartido un millón de euros entre 23 proyectos sociales

«En BBVA y de la mano de nuestros clientes, promovemos activamente el crecimiento inclusivo a través de las donaciones a proyectos solidarios que buscan mejorar la sociedad, como es esta convocatoria. El crecimiento inclusivo como pilar de nuestra estrategia de sostenibilidad no es solo una promesa, sino que es un compromiso sólido que se hace práctico a través de la inversión en Fondos BBVA», expresó el director de banca de clientes de Murcia.

Bleda hizo hincapié en «el compromiso de BBVA con la sociedad: un ejemplo de cómo un producto, el Fondo BBVA Futuro ISR puede ser rentable, sostenible y contribuir a mejorar la sociedad, gracias a la involucración de los clientes». En BBVA creen que «es un claro caso de éxito», pues el Fondo BBVA Futuro ISR ha alcanzado ya los 2.050 millones de euros de patrimonio y más de 74.000 partícipes.

Pioneros en solidaridad

El acto prosiguió con una mesa redonda moderada por Longinos Marín en la que se dieron a conocer los entresijos de esta quinta convocatoria solidaria BBVA Futuro Sostenible ISR. En la conversación participaron Juan Carlos Hernández, responsable de Negocio de BBVA Asset Management Europa y Josefa López, directora de CEOM.

Esta nueva convocatoria refleja «la apuesta firme de BBVA» por esta iniciativa, pues «primeras convocatorias hay muchas, pero lo difícil es llegar a la quinta», dijo Marín mientras mostraba su agradecimiento a Juan Carlos Hernández de BBVA. El director de Cátedra RSC en la UMU también destacó lo «desarrollado y consolidado» que está el tercer sector en la Región de Murcia. De hecho, añadió, «muchos de los representantes a nivel nacional de la plataforma del tercer sector y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) son de Murcia».

«Lo bonito es que una parte de la comisión que cobra el fondo va destinada a proyectos solidarios» Juan Carlos Hernández - Responsable de negocio de BBVA AM Europa

Juan Carlos Hernández se encargó de explicar los orígenes de la iniciativa: «Siempre hemos sido pioneros en este ámbito. BBVA, desde hace 20 años por lo menos, ya contaba con fondos que tenían una parte solidaria que donaba a congregaciones y hemos ido ampliando nuestro compromiso como gestora, firmando desde 2008 los principios de Inversión Responsable de la ONU (UNPRI). Desde entonces, hemos avanzado mucho y desarrollado capacidades y conocimientos en alguna de las principales estrategias sostenibles».

Fue en este contexto cuando «hace unos años lanzamos el fondo Futuro Sostenible o Futuro ISR. Intentamos que el dinero que aportan los ahorradores se multiplique». «Lo bonito, en este caso, es que una parte de esa comisión que cobra el fondo va destinada a proyectos solidarios», indicó Hernández.

Asimismo, explicó, para los que desconocen el término, que «un fondo de inversiones no es más que juntar el dinero de mucha gente, para poder sumar fuerzas y poder invertir en diferentes activos y mercados. Desde 30 euros se puede abrir un fondo de inversiones. En concreto, el Fondo de Futuro ISR invierte aproximadamente un 70% en renta fija, que es deuda pública, por lo que reduce el riesgo y en el medio y largo plazo tiene un buen comportamiento». «Este tiene un doble filtro: queremos que sean empresas solventes, que puedan tener posibilidades de revalorización, pero además que cumplan todos los filtros ISR, es decir, que no contaminen, que no inviertan en armas, que cuiden a los empleados y que sean socialmente responsables. Ese doble filtro de inversión, al final es un círculo virtuoso, porque cuando una empresa es socialmente responsable, sus acciones se revalorizan en el mercado». Para concluir, el responsable de Negocio de BBVA Asset Management Europa confirmó que habrá sexta convocatoria y que esta saldrá a inicios del año que viene.

30 años dando servicio

Por su parte, la directora de CEOM, Josefa López, comenzó explicando en qué consiste su organización: «Somos una entidad de carácter social que trabaja en la Región de Murcia en favor de las personas con discapacidad intelectual desde 1993. A lo largo de esos 30 años hemos ido desplegando diferentes servicios en torno a aspectos importantes de la vida de las personas, como son el empleo, el acceso a la cultura, el ocio, la formación, la vivienda y el apoyo a las familias».

«Sin apoyo económico las personas no tendrían posibilidad de hacer realidad sus sueños» Josefa López - Directora de CEOM

López también agradeció a BBVA su apoyo, puesto que «sin él sería muy difícil haber llegado hasta aquí». «Sin apoyo económico las personas no tendrían posibilidad de hacer realidad sus sueños y de tener una vida digna», añadió.

El premio, matizó, «es un estímulo para que la entidad siga avanzando y soñando junto con las personas para poder hacer un mundo más justo, en el que todos tengamos nuestra parte». Un incentivo para que puedan lograr sus objetivos, aunque estos «nunca podrán llegar a un tope», puesto que «detrás de una necesidad siempre surgen muchas más», explicó.

Entrega del premio

La velada culminó con la entrega del Premio Futuro Sostenible 2023 a CEOM. Juan Ignacio Bleda, director de banca de clientes de Murcia, fue el encargado de conceder el galardón a Rosario Martínez Robles, presidenta de CEOM, quien iba acompañada por tres usuarios de la organización. Martínez Robles agradeció la recepción del premio a BBVA «en nombre de todos los usuarios y las familias que forman parte de la asociación, por haber apostado por un proyecto que para nosotros es muy ilusionante».

Una iniciativa que busca fomentar la figura del asistente personal, que «aunque esté reconocido por la Ley de Dependencia, apenas ha sido apoyada y ha quedado, en relación a otros servicios, muy poco desarrollada», destacó. Es por ello que la financiación que concede BBVA a CEOM «dará como resultado que las 96 personas con discapacidad intelectual en situación de dependencia que forman parte de la asociación, puedan llevar una vida plena en su comunidad».