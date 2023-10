El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha estimado este martes que los tipos de interés oficiales del Banco Central Europeo (BCE) no se situarán por debajo del 3% en los próximos dos años. "El mercado asume que a finales del año que viene puede haber caídas de tipos. En todo caso, si caen, caerán de los en tornos del 4% a los en tornos del 3-3,5%. Tenemos que olvidarnos de unos tipos de interés por debajo del 3%", ha apuntado en un acto de la asociación de directivos CEDE en Granada.

Entre julio de 2022 y el pasado septiembre, la autoridad monetaria de la zona euro llevó a cabo el mayor y más rápido encarecimiento del precio del dinero de su historia para combatir la inflación. Así, el tipo principal se sitúa ya en el 4,5% (el nivel más alto desde mayo de 2001), mientras que la facilidad de depósito (el interés con que el banco central remunera el dinero que guarda a los bancos, el más relevante en el actual contexto) alcanza un máximo histórico del 4%. La institución ha apuntado que, si se cumplen sus previsiones sobre la inflación, no subirá más los tipos, si bien ha añadido que los mantendrá altos durante más tiempo.

Gortázar ha traducido este mensaje en plazos. "La visión que tenemos es que el BCE va a conseguir frenar la inflación, pero no va a ser inmediato. La inflación se está desacelerando y eso justificaría que no siga subiendo los tipos de interés, es el sentir mayoritario del mercado. A lo mejor queda una subida de 25 puntos básicos, hasta el 4,25%. A cambio, cabe esperar que se mantengan en estos niveles durante más tiempo. Las expectativas del mercado fueron de subidas de tipos y caídas relativamente rápidas, pero en los próximos tres o cuatro trimestres no va a haber caídas", ha argumentado.

Bajada de 0,5 puntos

El servicio de estudios del banco, de hecho, estima que el tipo principal del BCE se situará en el 4,5% al cierre de este año y en el 4% al final del próximo, mientras que la facilidad de depósito será del 4% y el 3,5%. Esta previsión, realizada a mediados de septiembre, implica que el banco central recortaría los tipos en 0,5 puntos el año que viene. En consecuencia, los economistas de CaixaBank estiman que el euríbor bajará del 4,08% del próximo diciembre al 3,06% en el último mes de 2024.

El objetivo del BCE es llevar la inflación de forma sostenida al 2% a medio plazo, desde el 4,3% del mes pasado. La meta no es alcanzará hasta 2025, según las últimas previsiones del organismo. Eso es lo que hace pensar a CaixaBank que los tipos no bajarán mucho en los próximos dos años. "No parece probable que, si vamos a inflaciones que puedan tender al 2% en 2025, la política monetaria nos lleve de nuevo a tasas que eran incluso negativas y un poco sorprendentes. Esas tasas no van a volver en el futuro próximo", ha augurado Gortázar, en referencia a la era de tipos ultrabajos previa a la espiral inflacionista iniciada en el verano de 2021.

El banquero, asimismo, ha apuntado que el PIB de la eurozona puede haber caído en el tercer trimestre, mientras que el de España está algo por encima pero también "está sufriendo" los efectos de la subida de tipos. Con todo, ha querido matizarlo: "En España, desaceleración nos hace pensar a veces que viene una crisis o situación de máxima dificultad, pero no es eso lo que esperamos, sino un aterrizaje suave". También ha defendido que es "imprescindible volver a la disciplina fiscal".