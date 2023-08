El aceite de oliva virgen extra lleva camino de convertirse en un artículo de lujo. Si ya la campaña pasada los precios experimentaron un fuerte repunte debido a la reducida cosecha, las malas previsiones que se manejan para la que está a punto de arrancar no han hecho otra cosa que disparar todavía más su cotización hasta niveles nunca vistos. La sequía y las altas temperaturas van a propiciar que tanto en la provincia como en el conjunto de España la producción se mueva en baremos muy bajos, y esa previsión ha resultado decisiva para que el aceite, según Asaja, cueste en la actualidad un 86% más que el año pasado, hasta situarse alrededor de los ocho euros el litro en las propias almazaras. Este hecho, lejos de ser una noticia positiva para el sector, no ha hecho otra cosa que generar preocupación, dado que se teme una fuga de clientes hacia aceites más baratos. También los consumidores han puesto el grito en el cielo, ante lo que supone una nueva muesca en una cesta de la compra que sigue disparada a causa de la inflación.

La producción estimada del olivar en la provincia de Alicante para esta próxima temporada es de unas 8.000 toneladas, lo que supone solo un ligero repunte con relación a las 5.000 de la campaña del año pasado, que fue calificada como la peor de la última década con unas pérdidas que superaron los 25 millones de euros.

Estas malas perspectivas coinciden con las del resto de España y, de manera especial, con las de Andalucía, principal zona productora, donde incluso se espera una cosecha peor como consecuencia de las adversas condiciones climatológicas. Teniendo en cuenta estas perspectivas, y el hecho de que el stock de aceite ya está bajo mínimos a nivel nacional tras la carestía vivida el año pasado, el precio se ha visto envuelto en una espiral alcista que ha acabado desembocando en unos niveles históricos, de unos ocho euros el litro en origen.

Y la cosa, según explican desde Asaja Alicante, no tiene la pinta de quedarse ahí, sino más bien al contrario. Pese a considerar normal el incremento de precios en un escenario de baja producción, lo que lamenta el presidente de esta organización, José Vicente Andreu, es que estas altas cotizaciones no repercutan como debieran en el agricultor, en un contexto en el que considera que las cadenas de suministro pueden acabar resultando beneficiadas. "No podemos hablar de evitar la despoblación, no podemos hablar de la incorporación de agricultores jóvenes al campo, si no se garantiza un precio que nos permita hacer rentable nuestras explotaciones", asevera.

Costes

En este sentido, Andreu Señala que España, primer productor mundial de aceite de oliva, se enfrenta a numerosos desafíos, como la escasez de agua, los bajos precios percibidos por los agricultores y el incrementos de los costes fijos y variables. "Y además -enfatiza-, tenemos que lidiar con la falta de reciprocidad a la que nos condena Europa por imponernos unas reglas del juego diferentes a las de terceros países".

Por su parte, el responsable del sector olivarero en La Unió, Julíán Úbeda, ha insistido en más de una ocasión en que el incremento de los precios no es positivo para los productores, sobre la base de que está provocando un descenso de las ventas en beneficio de otro tipo de aceites más baratos, y que después va a resultar muy complicado recuperar a estos consumidores. También llama la atención sobre el hecho de que los productores alicantinos están en desventaja con respecto a otras zonas como Andalucía, donde predominan los latifundios, se consigue una mayor productividad y se perciben más ayudas de la PAC.

José Miguel Ferrando, responsable de Almàssera de Millena, destaca que la cosecha en la provincia será irregular, dependiendo de las zonas, aunque atribuye la subida de los precios, fundamentalmente, a la baja producción andaluza, donde los vientos de poniente quemaron la mayor parte de la floración. Y reconoce que nunca antes se habían alcanzado estos niveles de cotización, que propician que en la almazara se esté vendiendo a 40 euros la garrafa de cinco litros. Otro problema que se vislumbra en el horizonte es la dificultad para encontrar aceite en el caso de que se llegara a agotar el stock nacional, dado que las zonas productoras están situadas en la cuenca mediterránea y en todas ellas la cosecha va a ser muy escasa.

La subida de los precios, en cualquier caso, ha suscitado las críticas por parte de la Unión de Consumidores (UCE). El presidente de la organización en la provincia, Cecilio Nieto, se ha mostrado muy crítico con la política de subida de precios, "porque al final -subraya- con eso no se consigue que haya más producto. Simplemente se beneficia a quien más recursos tiene y, me da la sensación, que también a los intermediarios". Para Nieto, todo esto obedece a un defecto del sistema. Según sus palabras, «las subidas exageradas son inmorales, y más en un contexto como el actual, en el que la cesta de la compra está por las nubes. Debería de alcanzarse un pacto, según el cual los precios no pudieran ir más allá de lo que suben los salarios, pero eso no es lo que está sucediendo».

Por último, el director de la Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana (Asucova), Pedro Reig, destaca que la subida de los precios del aceite de oliva virgen ha sido en origen, y que están obligados a trasladarlo. Con todo, también ha dejado claro que, en ningún caso, con esa magnitud. Según asegura, "estamos intentando ejercer como dique de contención, de manera que ese traslado al público sea lo menos cuantioso posible".