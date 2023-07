Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties, una de las dos inmobiliarias presentes en el Ibex-35, pide un acuerdo entre el PP y el PSOE. "De las próximas elecciones me encantaría que saliese un proyecto de país, que fuese consensuado entre los dos grandes partidos, donde ambos empujen en una misma dirección. Tenemos que gestionar España con una mentalidad económica", señaló durante la presentación de 'activos', el vertical de economía del grupo Prensa Ibérica, en Badajoz (Extremadura), en una charla distendida con Martí Saballs, director de Información Económica del grupo de medios.

El directivo puso el ejemplo de Portugal, donde un gobierno de izquierdas está implantando medidas liberales dentro de la economía. "Portugal, a diferencia de España, se asomó al abismo y se cayó, en la anterior crisis, pero cuando iba a estrellarse la Unión Europea lo recogió. Sin embargo, aprendió de la desgracia. En cambio, España se quedó al borde del abismo y logró evitar el rescate, aunque no sacamos ningún tipo de conclusiones de lo vivido", señaló Clemente este miércoles en el evento organizado por 'activos' y El Periódico Extremadura, patrocinado por Spain Film Commission y JTI.

El consejero delegado de Merlin, de origen extremeño, apuntó que la economía de esta comunidad "está en una situación mejor de la que ha estado en los últimos años". "La energía es el gran factor diferencial que tiene Extremadura y esto debería atraer a todas las industrias electrointensivas, que tienen aquí una oportunidad", añadió. Clemente puso de ejemplo industrias como la del azulejo o el tratamiento del acero, que tendrían una ventaja competitiva si operan en la región.

Incertidumbre económica

Ismael Clemente cree que, aunque en los mercados financieros hay incertidumbre, eso no se ha trasladado al particular: "Más tarde o más temprano llegará, aunque en los particulares tarda más. Por ahora el consumo no afloja y está por encima de los niveles de 2019. La gente consume como si no hubiese mañana y eso se está viendo en el turismo y en los restaurantes", señaló.

El CEO de Merlin estima que, en el momento en el que se empiece a reducir la masa monetaria en Europa, llegará el ciclo recesivo. "Los bancos centrales están haciendo un experimento de política monetaria, con la intención de frenar la demanda, pero sin entrar en recesión. En los últimos 20 años, ha habido masa monetaria expansiva y, cuando esto cambie, la situación será otra. Por desgracia, lo que va a ocurrir en los próximos meses no va a estar dictado por nosotros porque en Europa se decide en base de lo que pase en Francia y Alemania", señaló en directivo.

Futuro de Merlin Properties

Clemente describió los planes de futuro de Merlin Properties para los próximos siete años, hasta 2030: "El 55% de nuestros ingresos provendrán de lo que llamamos economía digital, es decir, de los activos logísticos y de los centros de datos. El 45% restante serán rentas de las oficinas y los centros comerciales. Por el momento, la logística representa solo el 20% de nuestra cuenta de resultados y los centros de datos nada porque están en construcción. Iremos progresivamente migrando de ser una economía analógica a economía digital".

El CEO descartó que, en los próximos meses o años, Merlin vaya a protagonizar una operación corporativa: "En España, cotizando en el mercado continuo, hay cuatro compañías. Es difícil que haya operaciones corporativas así. Por ejemplo, una hipotética fusión con Colonial no sería buena para nosotros porque sería dilutiva, además de que nos llevaría a un peso en nuestra cartera de oficinas dl 80%, cuando lo que estamos haciendo crecer es nuestra pata de centros de datos y logística".