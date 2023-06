El choque de Alemania y Francia, por sus discrepancias sobre la reforma de las reglas fiscales que propone la Comisión Europea, ha llegado este viernes a la mesa del Consejo de Ministros de Finanzas de la UE (Ecofin), que se ha reunido en Luxemburgo, y en el que se ha producido el primer debate formal a partir de la propuesta legislativa que lanzó Bruselas el pasado 26 de abril.

Alemania rechaza la propuesta de que haya sendas de ajuste presupuestario individualizadas para cada país y aboga por apretar más el acelerador en la reducción del déficit y de la deuda excesiva. Francia y España sí apoyan la propuesta de planes individuales y de mayor flexibilidad diseñada por la Comisión. "Existe un acuerdo para concluir el proceso legislativo a finales de año", es el único consenso que pudo señalar el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ecofin. "No esperaba que hoy mismo se pusieran todos de acuerdo", bromeó la ministra de Finanzas de Suecia, Elisabeth Svantesson, país que dará el relevo a España de la Presidencia de la UE el 1 de julio, hasta el 31 de diciembre; "existen opiniones diferentes, pero confío en que vamos a llegar a un punto común de entendimiento en otoño", añadió.

En su primera reunión sobre la reforma del Pacto de Estabilidad, los Veintisiete solo se ponen de acuerdo en que debe estar aprobada este año, bajo Presidencia española

La iniciativa legislativa de la Comisión Europea pasa por que cada país proponga su propio plan de ajuste presupuestario a cuatro años con el objetivo de lograr una reducción sostenida de la deuda pública, con inercia suficiente para los diez años siguientes (14 en total), orientada a que esta no supere el objetivo del 60% del PIB establecido en el Pacto de Estabilidadad y Crecimiento (PEC). Además, la propuesta de la Comisión Europea incluye la obligación de un ajuste mínimo del 0,5% del PIB a países con un déficit superior al 3% del PIB.

La propuesta de la Comisión Europea ha llegado este viernes a la mesa del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) en medio de una marcada división que fractura a los 27 en, al menos, dos posiciones bien diferentes.

Alemania y otros 10 países

El ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, llegó a Luxemburgo haciendo gala del artículo de opinión publicado que este mismo jueves y firmado, también, por otros diez ministros -de la República Checa, Austria, Bulgaria, Dinamarca, Croacia, Eslovenia, Lituania, Letonia, Estonia y Luxemburgo- en el que quedó plasmado el criterio de este grupo de países contrario a la propuesta de la Comisión Europea. "Es una declaración de que Alemania no está sola", dijo Lindner antes de la reunión del Ecofin. Alemania reclama reglas de reducción del déficit y de la deuda iguales para todos los países -no individualizadas- a partir de la fijación de "criterios cuantitativos" y dentro de unos plazos no demasiado largos, que, en ningún caso, se extienda más allá de "un periodo legislativo". A su llegada a la reunión del Ecofin, Lindner juzgó excesiva la posibilidad de un plazo de 14 años para que países con un nivel de deuda pública superioro al 100% lo conduzcan al 60%. Alemania también recela de permitir una mayor flexibilidad de los plazos de los planes de ajuste (hasta siete años) vinculada a planes de inversión y reclama "normas fiscales fiables, transparentes, fácilmente medibles y vinculantes en Europa", según el artículo de opinión firmado por 11 de los 27 ministros del Ecofin.

El bloque de Francia, España e Italia

El ministro francés, Bruno Le Maire, por su parte, criticó la iniciativa alemana de ir a unas reglas "uniformes" para todos los países y con criterios numéricos de aplicación "automática". "Nuestra respuesta es claramente no", dijo Le Maire; "eso conduce a la recesión y a la pérdida de crecimiento en Europa". Países como España, Francia e Italia -con niveles de deuda pública por encima del 100% del PIB- ven con buenos ojos la propuesta de la Comisión y los criterios de planes de ajuste adaptados a cada país para lograr una reducción gradual de la deuda pública compatible con el mantenimiento de una inversión pública fuerte (la propuesta de la Comisión permite ampliar de 4 a 7 años los planes de ajuste si existen compromisos de reformas e inversión adaptados con los objetivos de la UE sobre descarbonización, digitalización y autonomía estratégica de la industria europea, entre otros). Con todo, en su intervención ante el Ecofin, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, optó este jueves por un tono mucho más neutro que su colega francés, tal vez por la equidistancia que se espera del país que va a asumir la Presidencia en los próximos días.

En esta ocasión Países Bajos no se ha alineado con la posición más dura de Alemania. De hecho Países Bajos y España sumaron fuerzas en abril de 2022 a favor de una reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que permita establecer estrategias de consolidación específicas para cada país “realistas, graduales pero ambiciosas”.