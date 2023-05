El alquiler por metro cuadrado que paga una empresa por una oficina en una buena ubicación de Madrid suele rondar los 35 euros. A veces incluso más: por ejemplo, IBM pagará 37 euros por alojar su cuartel general en el antiguo edificio Sollube, recién reformado por la inmobiliaria del Ibex 35 Merlin Properties. Sin embargo, si hay un edificio que marcará un antes y un después en el mercado de oficinas de la capital será las Torres Colón, el rascacielos ubicado en la céntrica plaza que da nombre al edificio.

Según confirman fuentes del mercado inmobiliario a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, Mutua Madrileña alquilará uno de sus edificios insignia por más de 50 euros por metro cuadrado al mes, algo insólito. Además, estas mismas fuentes resaltan que el apetito por instalarse allí es enorme, después de que numerosas empresas demostrasen interés. Otras fuentes, aseguran que, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, sí se cerraron alquileres que rondaron los 50 euros, pero desde los años dorados del 'ladrillo' español no se recuperaron esas cotas y no para un edificio de ese tamaño.

La división inmobiliaria de la aseguradora ha decidido no entregar el mandato en exclusiva de buscar un inquilino a ninguna consultora y se han decantado por gestionarlo todo internamente, algo que no puede ser confirmado porque desde el grupo encabezado por Ignacio Garralda no han respondido a las preguntas formuladas por EPE. Una de las novedades de la nueva comercialización es que ya no alquilarán plantas de 300 metros cuadrados, sino de más de doble de tamaño que antes.

Este rascacielos, que no es uno, sino dos, porque está formado por dos torres gemelas, es propiedad de Mutua Madrileña desde el año 1995, cuando pagó 8.845 millones de pesetas por él, equivalente a 53 millones de euros actuales. El edificio cuenta con 20.300 metros cuadrados en plantas de 800. Además, una vez se inaugure tras la reforma que tiene en marcha, dispondrá de 2.000 metros cuadrados de terrazas y un auditorio.

Historia de las Torres Colón

Las Torres Colón no siempre se llamaron así. Su primer propietario, Rumasa las compró una vez se inauguraron, bajo el nombre de Torres Jerez, por el origen del imperio empresarial de Ruiz Mateos. En 1983 fueron expropiadas y sacadas a subasta por el Estado, en la que resultó adjudicataria la inmobiliaria británica Heron International, previo pago de 4.350 millones de pesetas. Tras mantenerla durante una década en patrimonio, decidió vendérselas a la aseguradora madrileña por el importe antes mencionado.

En 2017, Mutua Madrileña dio el pistoletazo de salida a su reforma, comunicando a sus inquilinos que debían abandonar sus espacios. A finales de 2019, el grupo asegurador anunció el proyecto final de su activo más icónico en el Paseo de la Castellana. La remodelación fue diseñada por el equipo de arquitectura de Luis Vidal + Arquitectos y la obra fue adjudicada a Dragados, una de las filiales de ACS, con una inversión presupuestada de 65 millones de euros. Según los planes de la aseguradora, la reforma debería finalizar en los últimos meses de este año.

Una de las grandes novedades del proceso de rehabilitación y modernización es la eliminación del histórico "enchufe" que coronaba el inmueble, que contó con la aprobación de la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Natural del Ayuntamiento de Madrid. Este cambio, que conlleva crear cuatro nuevas plantas, no acarrea mayor edificabilidad, tal y como supervisó la Dirección General de Control de la Edificación.

El mercado de oficinas en Madrid

El parque de oficinas de la capital, incluyendo las que se ubican en el distrito financiero y en las zonas más céntricas, suma alrededor de 6,6 millones de metros cuadrados, según el informe de anual de 2022 elaborado por la consultora inmobiliaria BNP Paribas Real Estate. Además de las mencionadas Torres Colón, se sumarán próximamente los edificios Ruiz Picasso (Azca), con 36.000 m2, y Madnum (Méndez Álvaro), con 56.000 m2.

La tasa de disponibilidad, es decir, la superficie sin inquilino, se sitúa en el 9,95%; después de que durante el pasado año la contratación ascendiese hasta los 487.000 metros cuadrados, un 26% más que en 2021. La renta media de los mejores edificios (prime) es de 36,75 euros por metro cuadrado al mes. El precio de alquiler más caro firmado durante el último trimestre del pasado año fue en el edificio ubicado en el número 47 de la Calle Serrano, con una renta de 41 euros, un 20% por debajo de la que podría firmar Mutua Madrileña en las Torres Colón.