El FMI avisa de que, con las recientes turbulencias desatadas en el sector bancario en EEUU y el colapso del gigante Credit Suisse, "la niebla en torno a las perspectivas económicas mundiales se ha espesado", de modo que las señales positivas que alumbraron a principios de 2023 se han apagado "en medio de una inflación obstinadamente alta y las recientes turbulencias en el sector financiero".

En su nuevo informe sobre 'Perspectivas económicas globales', publicado este martes en Washington, en su reunión de primavera, el FMI traduce este clima de incertidumbre financiera en una leve revisión a la baja del ya anémico crecimiento mundial previsto para este año y el próximo (hasta el 2,8% y el 3% respectivamente, una décima por debajo de lo que se apuntaba en enero para cada caso) pero advierte de que si el estrés bancario, que ahora parece embridado, se desboca, el recorte será algo mayor, arrastrado a la baja por las economías desarrolladas. "Eso está bajo control, por ahora, pero nos preocupa que esto pueda dar lugar a una desaceleración más aguda y elevada si las condiciones empeoran significativamente", advirtió el economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas.

"La niebla en torno a las perspectivas económicas mundiales se ha espesado"

"La cuestión fundamental a la que se enfrentan los participantes del mercado y las autoridades es si estos hechos recientes son un preludio de más tensión sistémica que pondrá a prueba la resiliencia del sistema financiero mundial —una señal de alerta— o simplemente una manifestación aislada de las dificultades que provoca el endurecimiento de las condiciones monetarias y financieras tras más de diez años de abundante liquidez", señala el FMI en su 'Informe de Estabilidad Financiera Global', publicado también ese martes.

Pero las amenazas no llegan solo del sector financiero, de modo que "las posibilidades de un aterrizaje forzoso [de la economía] han aumentado considerablemente”, advierte el informe del FMI. El posible empeoramiento de las tensiones en el sector bancario y su contagio, un mayor deterioro de las condiciones financieras, problemas de deuda soberana, un agravamiento de la guerra en Ucrania, nuevas alzas de alimentos y energía o la persistencia de la inflación subyacente, son solo algunos de los riesgos que contribuyen a espesar la niebla que envuelve a la economía global.

Anémicas perspectivas

De momento, el pronóstico de referencia para la economía mundial, que asume que las recientes tensiones financieras están contenidas, es que el crecimiento mundial caiga del 3,4% de 2022 al 2,8% en 2023 (una décima por debajo de lo pronosticado en enero), antes de aumentar lentamente y colocarse en el 3% en 2024, hasta completar el quinquenio. "Se trata de la menor previsión a medio plazo en décadas", apunta el FMI para subrayar la magnitud de la debilidad económica mundial. Además se advierte de que en un escenario "plausible" con mayor estrés financiero, el crecimiento mundial quedaría recortado al 2025 en 2023 (el crecimiento más débil desde la recesión mundial) y al 1% para las economías avanzadas. "Las anémicas perspectivas reflejan las estrictas políticas necesarias para reducir la inflación [subida de tipos de interés], las consecuencias del reciente deterioro de las condiciones financieras, la guerra en curso en Ucrania y la creciente fragmentación geoeconómica", enumera el informe.

Para el conjunto de las economías desarrolladas se prevé un crecimiento del 1,3% en 2023. Estados Unidos tirará del carro, con un pronóstico del 1,6%, y le seguirán a la zaga Japón (1,3%), Canadá (1,5%) y la zona euro (0,8%), mientras que, según el FMI, el Reino Unido caería en recesión (-0,3%).

Para el conjunto de las economías en desarrollo se prevé un avance del 3,9% en 2023, gracias al tirón de China (5,2%) e India (5,9%).

Inflación y tipos de interés

El organismo que dirige Kristalina Georgieva asume que “es improbable que la inflación regrese a los objetivos antes de 2025 en la mayoría de los casos", pero presume que "una vez que las tasas de inflación regresen a los objetivos, es probable que los factores estructurales permitan reducir las tasas de interés hacia sus niveles previos a la pandemia”. Aunque eso será más tarde. De momento el FMI recomienda firmeza -“Los bancos centrales deben mantenerse firmes con su postura antiinflacionaria más estricta"-, combinada con cintura, para atender las preocupaciones de estabilidad financiera.

Así, la institución admite que si las tensiones financieras "se intensifican considerablemente y se convierten en una amenaza para la solidez del sistema financiero" las autoridades monetarias podrían enfrentarse a "disyuntivas" entre los objetivos de aplacar la subida de los precios y la estabilidad financiera. Frente a este riesgo, reclama una "comunicación clara" de los bancos centrales, que "deben actuar con celeridad para impedir un acontecimiento sistémico que pueda menoscabar la confianza del mercado en la resiliencia del sistema financiero mundial". Si para ello es necesario frenar las subidas de tipos, ha añadido, las autoridades deben "comunicar claramente que siguen resueltas" a rebajar la inflación lo antes posible una vez hayan remitido las tensiones.

Hasta ahora, la "respuesta contundente" de las autoridades -añade el informe- "ha aplacado el nerviosismo" del mercado, pero la "confianza del mercado sigue siendo frágil y aún persisten tensiones evidentes en varias instituciones y mercados, al tiempo que los inversionistas revalúan la solidez" del sistema financiero. "Casi no cabe duda de que los cambios regulatorios adoptados desde la crisis financiera mundial, en especial en los bancos más grandes, han dotado al sistema financiero de mayor resiliencia en general; sin embargo, todavía preocupan las vulnerabilidades que podrían estar ocultas, no solo en los bancos sino en los intermediarios financieros no bancarios ", subraya el 'Informe de Estabilidad Financiera Global',