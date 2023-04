Ferrovial responde al Gobierno que las razones económicas que motivan su traslado social a Países Bajos son "sobradas y conocidas" e insiste en que no hay ventajas ni desventajas fiscales ni para la sociedad ni los accionistas con esta operación, que se votará este jueves en la junta de accionistas.

Ferrovial no comparte el punto de vista que ha trasladado en su carta el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, cuestionando la motivación económica alegada por el grupo y considera que hay problemas de tipo normativo y otros insalvables, que justifican su traslado a Países Bajos como paso previo para cotizar con acciones ordinarias en EE.UU.

Según ha insistido el director de comunicación saliente de Ferrovial, Francisco Polo, en declaraciones a Onda Cero, este traslado tendrá un impacto fiscal neutro para la compañía y el camino elegido es seguro, contrastado y el mismo que han seguido otras empresas europeas.

"Las razones económicas que motivan esta decisión de Ferrovial son sobradas y conocidas", ha recalcado, al tiempo que ha recordado que los tres principales "proxy advisors" o asesores de voto que hay, ISS, Glass Lewis o Corporance, han hecho un análisis exhaustivo y coinciden en recomendar el voto a favor de la propuesta porque entienden que hay unas razones económicas sobradas.

Ferrovial considera que con esta operación aumentará su capacidad de competir en los mercados internacionales; dotará de mayor liquidez a la acción; tendrá una mayor capitalización; más visibilidad ante inversores internacionales y mejores condiciones de financiación. "Son razones que desde nuestro punto de vista son evidentes", ha agregado.

Preguntado por si para poder acogerse a la exención de tributar por las plusvalías latentes que afloren con la operación Hacienda debe validar que el traslado no se produce para obtener una ventaja fiscal ya que de lo contrario podría negar a posteriori esas exenciones, Ferrovial entiende que no es así y que no hay ventajas ni desventajas fiscales ni para la sociedad ni para los accionistas.

El grupo presidido por Rafael del Pino asegura que este traslado va a redundar en ventajas para la sociedad española ya que la empresa va a competir en mejores condiciones contra los gigantes de las infraestructuras; va a multiplicar el efecto arrastre para las pymes que incorpora en estos proyectos; va mantener el empleo (5.500 personas); la actividad; los proyectos; las inversiones, y su cotización en el Ibex 35.

También afirma que el grupo va a seguir en España prácticamente igual que estaba hasta ahora, que el equipo de dirección del área de construcción va a seguir en España y que la cantera de ingenieros, geólogos y profesionales de construcción y concesiones va a seguir siendo española.

"Ferrovial como tal no se va de España", ha insistido el portavoz de la compañía.

El Gobierno insiste en una alternativa

El Gobierno asegura que con la misiva mandada al consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos, y de la que se quiere que se informe en la junta, los accionistas y la compañía deben saber que hay una vía alternativa a este traslado social para conseguir su objetivo estratégico de cotizar en EE.UU.

En este supuesto, ha manifestado la voluntad del Gobierno, de la CNMV y de BME de acompañarles en ese camino, según ha señalado el secretario de Estado de Economía en declaraciones a Onda Cero.

Con la misiva mandada este lunes, el Gobierno busca que una decisión tan trascendente se tome con toda la información y sabiendo que "no hay razones económicas" que justifiquen esta decisión ya que el procedimiento para cotizar en EE.UU. con acciones ordinarias desde España no presenta diferencias con otros países europeos.

La existencia de una motivación económica es importante porque de ella dependerá el régimen fiscal aplicable.