Álvaro Soláns ha sido nombrado este miércoles presidente ejecutivo de la empresa Pikolin, a iniciativa del hasta ahora presidente, Alfonso Soláns, según ha informado el grupo en una nota de prensa remitida a los medios de comunicación. De esta forma, la compañía consuma el segundo relevo generacional. La compañía zaragozana celebra este año el 75 aniversario de su fundación, a cargo de Alfonso Soláns Serrano, fallecido en 1996 y que fuera, como luego su hijo, propietario y presidente del Real Zaragoza.

Álvaro Soláns ha trabajado en distintas áreas de Pikolin durante los últimos quince años. Ahora, será el responsable de implementar el nuevo plan estratégico de la Compañía destinado a impulsar y consolidar la expansión internacional iniciada bajo el liderazgo de Alfonso Soláns. Grupo Pikolin es hoy una empresa familiar multinacional con centros de producción en España y Francia, países donde es líder de mercado, a los que se suman Brasil y Sudeste Asiático.

En el 2021, el último ejercicio del que hay datos, Pikolin facturó hasta 482 millones de euros y obtuvo un beneficio de 10,4 millones. Es llamativo resaltar que el 75% de sus ventas se generaron fuera de España.

Seguir el legado

"Quiero agradecer al Consejo, y muy especialmente a mi padre y hermano, el apoyo y la confianza depositada en mí. He vivido Pikolin desde mi infancia y siempre he pensado que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mi padre y de mi abuelo, mirando al futuro con ilusión, pero aprendiendo del pasado", ha señalado Álvaro Solans en declaraciones incluidas en la nota de prensa. "Me siento profundamente honrado y comprometido por toda la confianza que el equipo de Pikolin deposita en mí, y estoy enormemente ilusionado por el futuro que entre todos vamos a acometer".

Por su parte, Alfonso Soláns, quien ha sido nombrado presidente de honor del grupo, ha manifestado: "Estamos convencidos de que es el momento de abordar esta nueva etapa. De acuerdo a nuestro protocolo familiar, y desde la responsabilidad y el convencimiento, hacer realidad esta transición es la culminación de mi compromiso con Pikolin. Siempre llevaré Pikolin en mi corazón y reconoceré la gran labor que desde su fundación llevó a cabo mi padre", ha indicado el hijo del fundador en declaraciones recogidas en el comunicado del grupo.