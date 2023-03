Giro en el ‘Caso Ferrovial’. Leopoldo del Pino, hermano de Rafael, el máximo accionista y presidente de Ferrovial, votará en contra del traslado de la sede social de la empresa de infraestructuras a Países Bajos, según ha adelantado El Confidencial. El hermano de Rafael, que cuenta con una participación del 4,15% del capital social, está de acuerdo con la decisión de salir a cotizar en Estados Unidos, pero manteniendo su sede en España.

El 'no' de Leopoldo, a priori, no impediría que Ferrovial haga las maletas con destino a Países Bajos, siempre y cuando la mayoría absoluta de los accionistas vote a favor. Sin embargo, sí puede exigir que la compañía recompre sus acciones. Para ello, Ferrovial ha presupuestado 500 millones, de forma que, aquellos que así lo soliciten, recibirán 26 euros por cada participación. 500 millones equivale al 2,57% del capital social y solo Leopoldo suma el 4,15%, por lo que, si quiere vender su posición, la empresa debería pagarle cerca de 800 millones de euros, situando el movimiento de Ferrovial en 'jaque mate'. Sobre este asunto, la empresa no ha querido hacer comentarios.

Leopoldo sí deja la puerta abierta a apoyar la decisión del Consejo de Administración de Ferrovial si la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Bolsas y Mercados Españoles y el Gobierno no resuelven cuanto antes las dificultades que tienen las empresas españolas para cotizar también en Estados Unidos. La Ministra de Economía, Nadia Calviño, reconoce estar trabajando en identificar los obstáculos para que esto se produzca, según han confirmado fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos

Desacuerdos entre Ferrovial y Leopoldo

Los desacuerdos entre las decisiones del Consejo de Administración de Ferrovial y la opinión de Leopoldo no son nuevos. El más importante fue el que involucraba a Joaquín Ayuso y Santiago Bergareche, ambos consejeros delegados de la compañía anteriormente y mano derecha de Rafael del Pino. Estos mantenían una silla en el Consejo, algo que no gustaba a Leopoldo y afeó a la compañía basándose en los códigos gobierno corporativo. Finalmente acabaron saliendo. El último encontronazo tuvo que ver también con una silla del Consejo, en la que Leopoldo se opuso a la renovación como consejero de José Fernando Sánchez-Junco por llevar más de doce años en el cargo.

¿Quiénes son los accionistas de Ferrovial?

Rafael del Pino es el que más participación tiene en Ferrovial, un 20,4%; seguido de su hermana María, que suma un 8,2%. Por detrás, el citado Leopoldo y Joaquín cuentan con un 4,15% y un 2,54%, respectivamente. Entre los cuatro suman más de un tercio de la empresa, concretamente el 35,29%, según el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

El máximo accionista fuera de la familia Del Pino es el hedge fund (fondo de cobertura) The Children's Investment Fund Management, que cuenta con una participación del 7,02%, que amplió en un 1% recientemente, tal y como adelantó EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y ACTIVOS, el suplemento económico de Prensa Ibérica.