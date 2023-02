En un escenario en el que las familias está sufriendo las terribles consecuencias de una inflación desbocada, la rebaja del IVA aprobada por el Gobierno central para reducir el precio de los alimentos básicos se configuraba como un pequeño alivio para las economías domésticas. La medida, sin embargo, ha coincidido en el tiempo con la entrada en vigor del nuevo impuesto a los envases plásticos no reutilizables, que está diluyendo su efectividad. Así lo denuncian productores y supermercados, que alertan de que la subida del precio de los recipientes ya empieza a suponer un obstáculo para que los consumidores noten la rebaja en la cesta de la compra.

Fue el pasado 1 de enero cuando entraba en vigor la rebaja de los alimentos de primera necesidad, que se extenderá hasta el próximo 30 de junio. Productos como el pan, la harina panificable, la leche, el queso, los huevos, las frutas, las verduras, las hortalizas, las legumbres, las patatas, los tubérculos y los cereales, que tenían un IVA superreducido del 4%, han pasado al 0%, mientras que el de los aceites y las pastas se han rebajado del 10% al 5%. Pues bien, lo que parece que no se ha tenido en cuenta es que, justo en la misma fecha, también empezaba a aplicarse el nuevo impuesto, que grava con 0,45 euros el kilo de plástico no reciclado que se utiliza en la fabricación de envases no reutilizables, un tipo de recipiente que se emplea en gran parte de los alimentos básicos.

Así lo señala el director de la Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana (Asucova), Pedro Reig, quien destaca que el Gobierno de España ha sido el único de la Unión Europea que ha decidido aplicar esta nueva carga impositiva, "al contrario que el resto de países, que la han aplazado teniendo en cuenta la complicada coyuntura que se vive a nivel internacional y el actual escenario de inflación", subraya. Reig, además, llama la atención sobre el hecho de que "las autoridades comunitarias propusieron este impuesto para los envases que no se puedan reciclar, pero, a la hora de la verdad, en España se está aplicando a todos los envases de un solo uso".

El representante de los supermercados, en este sentido, señala que estos recipientes son los más comunes en los productos frescos, como las verduras, las hortalizas y los de cuarta gama, sobre los que ya empieza a pesar este impuesto. Y es que, según Reig, "los establecimientos han aplicado las rebajas del IVA, abaratando consecuentemente los productos, incluso a costa de los márgenes de las empresas. El problema es que nuestros proveedores van a ir actualizando precios y repercutiendo de forma paulatina el nuevo impuesto al plástico, de manera que no sabemos hasta cuándo durarán los efectos de la rebaja del IVA".

Asimismo, la distribución, destaca Reig, está teniendo que hacer frente a todo un tsunami de nuevas normas que implican incrementos de costes. "Hay muchos frentes abiertos que van en contra de la rentabilidad y los márgenes y que están generando una situación complicada para el sector, para que encima tengamos que soportar ciertas críticas", enfatiza.

Los productores, por su parte, ya han visto cómo el precio de sus envases se ha incrementado como consecuencia de la nueva tasa impositiva, siendo un ejemplo de ello el aceite de oliva. Julián Úbeda, responsable del sector oleícola de La Unió, destaca que el impuesto "se ha comido" la rebaja del IVA, algo en lo que coincide Joaquín Sempere, de la almazara ilicitana de El Tendre, que también hacer referencia a este incremento de costes.

Abaratamiento del 10%

Un análisis de mercado realizado a principios de enero por la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) llegó a la conclusión de que la reducción del IVA en una cesta de la compra tipo que incluya huevos, leche, pan, pasta, aceite, fruta o verdura se traducía en una rebaja media del 10% o, lo que es lo mismo, unos 3,5 euros menos. Esta situación, sin embargo, ha empezado a cambiar como consecuencia del nuevo impuesto para los envases plásticos, lo que ha propiciado un encarecimiento que se irá repercutiendo de forma paulatina.