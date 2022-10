Argelia ha recuperado en el mes de septiembre el primer puesto como suministrador de gas natural de España, en detrimento de Estados Unidos, que se había erigido desde el pasado enero mes a mes en el máximo surtidor al país.

Según los datos del último Boletín Estadístico de Enagás, el consumo de gas natural procedente de Argelia alcanzó en septiembre los 8.931 gigavatios hora (GWh), el 25,4% del total del suministro. De ellos, 7.962 GWh llegaron por tubo (Medgaz), mientras que 969 GWh lo hicieron por metanero (GNL).

Estados Unidos fue el segundo país en la procedencia del gas consumido en España este pasado mes de septiembre, con 6.012 GWh, el 17,1% del total.

No obstante, el gigante norteamericano sigue siendo de largo el primer suministrador de gas natural del país en lo que va de 2022, con una cifra récord de 102.694 GWh, el 30,5% del total.

Argelia, históricamente el principal suministrador de gas natural de España, se vio desplazado a principios de año por Estados Unidos. En el último trimestre de 2021 se produjo el cierre total del gasoducto Magreb-Europa tras varios encontronazos entre Argel y Rabat y, además, se registró este año una escalada en la tensión diplomática entre España y el país africano por el giro del Gobierno respecto al Sáhara Occidental.

No obstante, este mismo jueves, Naturgy selló un acuerdo con la estatal Sonatrach para la revisión del precio de sus contratos de aprovisionamiento de gas natural de Argelia que afecta, de manera retroactiva, a los volúmenes suministrados en este año. Además, las dos compañías continúan negociando en el marco de las cláusulas contractuales los precios aplicables a partir de 1 de enero de 2023.

En el acumulado anual, Argelia se sitúa tan solo por detrás de Estados Unidos como los principales suministradores de gas natural a España, con un total de 82.593 GWh -77.146 GWh por tubo y 5.447 GWh en GNL-, el 24,5% del total.

En lo que va de 2022, dentro de la diversificación territorial del país en su suministro de gas natural, destaca también Nigeria, con el 14,5% del total (48.705 GWh).

En el caso de Rusia, las importaciones en los nueve primeros meses del año se sitúan en los 38.125 GWh, el 11,3% del total, y en septiembre ascendieron a 5.355 GWh, el 15,2% en el mes. No obstante, la mayor parte de este gas procede de la producción de Yamal LNG, que no depende del gigante gasista ruso Gazprom sino de la privada Novatek.

En septiembre, casi el 70% del gas natural que llegó a España lo hizo por metanero, frente al 48,9% del mismo mes del año pasado, representado el gas por tubo apenas el 30%.

Destacó así en septiembre el importante incremento en la descarga de buques, que se disparó un 39% con respecto al mismo mes del año pasado, llevando a las plantas de regasificación españolas un total de 24.511 GWh, frente a los 17.630 GWh del mismo mes de 2021.

Así, el número de buques descargados a lo largo del pasado mes de septiembre en España creció un 42%, alcanzando la cifra de 27, 8 más que en el mismo mes del año pasado.

La demanda cae un 6,8%

La demanda de gas natural en el país cayó un 6,8% en septiembre con respecto al mismo mes del año pasado, hasta los 28.144 GWh, debido principalmente a la caída de la convencional (-38%), ya que el destinado al sector eléctrico creció un 54%.

En lo que va de ejercicio, la demanda de gas natural registra un incremento del 3,8%, hasta los 280.362 GWh, con un crecimiento del 80% de la destinada a electricidad y una caída del 17% de la convencional.