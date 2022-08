La celebración del 'Metaverse Day', el evento de criptomonedas organizado por la empresa Mundo Crypto, está prevista para el sábado 27 de agosto en el WiZink Center de Madrid, donde planean acoger a unos 7.000 asistentes interesados en bitcoins y temas relacionados, pero sus días previos no han estado exentos de controversias. El creador de la empresa organizadora es canario.

Se trata de Mani Thawani, nacido en San Bartolomé de Tirajana en 1992. A los pocos años de vida se mudó a Tenerife, donde estudió en un colegio inglés, su tercer idioma por detrás del español e hindú, de donde es originaria su familia.

Tras la muerte de su padre su vida cambió. A los 16 años tuvo que dejar los estudios porque la situación económica de la familia no era la mejor. Me gusta mucho estudiar y soy muy de leer, no puedo dormirme sin hacerlo antes“, pero “asumí el riesgo de ponerme a trabajar y hacer cursos online para formarme”, según dijo al periódico 'El País'.

“El 2008 fue el mejor año de mi vida. Podía vivir con 5.000 euros con 17 años, que eso es la gloria. Hice todo tipo de cursos de matemáticas, física, marketing, de ventas. Hice todo tipo de formaciones y cuando llegó ese año decidí seguir trabajando y estudiando online. Con veintipico años tenía una ventaja enorme con respecto a mis amigos que tenían una carrera: yo tenía el mismo conocimiento, pero tenía ingresos y no deudas”, afirmó.

“Cuando llega el Bitcoin en 2016. Hice el dinero porque no vendí ni compré rápido. Me volví de los frikis. Soy maximalista de los Bitcoin y no pienso venderlos“, aseguró en una entrevista a El Español.

Decidió crear Mundo Crypto ante la falta de cursos online sobre la materia ya que “los que había no te enseñaban nada”

Bajo la lupa de la CNMV

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya ha alertado de que los organizadores “no cuentan con ningún tipo de licencia para asesorar sobre instrumentos financieros o intermediar operaciones de inversión sobre instrumentos financieros”. Las sospechas sobre Mundo Crypto son de tal calibre que el organismo regulador lo incluye en ‘lista gris’, donde también está I’M Academy. Esta presunta academia internacional online y sin sede física atrae a jóvenes para que realicen supuestos cursos de formación en criptomonedas. La realidad es que los chavales terminan enganchados y viviendo solo para I’M Academy.

No solo hay estafa piramidal (los cursos sobre la inversión en criptodivisas cuestan dinero y cada miembro tiene que reclutar a otros para seguir en la organización y tener descuentos) sino que hay un especial abuso de gente joven. “Los adoctrinan, los reclutan y consiguen que dejen a sus familias y sus estudios. El modus operandi es idéntico al de las redes que captan para el yihadismo. En estos grupos existe persuasión coercitiva, que en España, lamentablemente, no está tipificada en el Código Penal”, explica Juantxo Domínguez, presidente del observatorio español sobre derivas sectarias, RedUNE. “Son grupos sectarios a la vieja usanza, pero adaptados al siglo XXI”, continúa.

¿Qué son las criptomonedas?

Las criptodivisas son monedas digitales representadas por un código encriptado imposible de 'hackear' que se vale de una compleja tecnología informática llamada 'blockchain' para dar fe de las operaciones que se hacen con ella.Tres cuartas partes de la población ha oído hablar o sabe en alguna medida que es una criptomoneda. Pero el grado de conocimiento general es muy reducido”, según un informe de la Comisión Nacional de Mercado de Valores. El perfil del inversor en criptomonedas corresponde al de un hombre con una edad media de en torno a los 40 años, aunque con un peso especial de edades entre 25 y 44 años.



El presidente de RedUNE, ha exigido que se cancele el evento en Madrid “por responsabilidad social”, calificando de “aberrante” que una instalación de titularidad pública y propiedad de la Comunidad de Madrid, aloje este tipo de eventos.

"Los medios te mienten"

Los organizadores llevan varios días utilizando las redes sociales para apagar el fuego creado y dejar claro su ‘inocencia’. “Los medios de comunicación te mienten” anuncian. Los expertos en sectas aseguran que el primer mandamiento de un grupo de presión psicológica es, precisamente, el control férreo de la información y el hecho de no aceptar jamás ni media crítica.

Sevi Shehu, responsable de Mundo Crypto, que se autodefine como “especialista en estrategias comerciales y con experiencia en técnicas educativas”, grabó un vídeo para dejar claro que los medios de comunicación están “enardecidos” y quieren “poner límites al conocimiento”. Tras asegurar que el mercado de las criptomonedas es volátil, afirmó que los ponentes hablarán de las ventajas y los riesgos del dinero 'online'. Shehu afirmó que el evento será estrictamente educativo y que ningún miembro de la organización asesorará a nadie.

Otro responsable de la organización, Javier Medina, publicó un vídeo en que insistía en el "carácter educativo" del encuentro. “Mundo Crypto es defensor de una regulación sensata de las criptomonedas, que están al alcance de cualquiera con conexión a internet. Somos formadores profesionales para que las personas no caigan en estafas".