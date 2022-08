La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Energética y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha destacado este jueves que el Gobierno maneja la opción de construir un gasoducto submarino que una España con Italia si finalmente Francia descarta la unión por los Pirineos.

Ribera ha señalado que la opción del gasoducto Barcelona-Livorno (Italia) permitiría que España distribuya gas en Europa y es una opción para conectar con las líneas que atraviesan el centro y el norte de Europa. Tal como explicó este miércoles en Colombia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si Francia se opone a la interconexión por los Pirineos, "por las dificultades que haya en su política doméstica", la opción será Italia.

Se trata, ha dicho Ribera en una entrevista en Antena 3, de buscar alternativas entre operadores del sistema gasístico europeo para dar soluciones a los países "más atrapados" por los impactos que puedan tener las restricciones energéticas en el otoño derivadas de la invasión de Ucrania por Rusia.

No obstante, la ministra ha señalado que es importante escuchar a Francia y que esto "no se entienda como una disputa bilateral", porque España no necesita exportar gas sino que "está dispuesta a ayudar a Europa".