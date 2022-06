Los ministros de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y de Presidencia, Félix Bolaños, minimizaron este viernes las consecuencias del error socialista de votación que llevó, este jueves, a incorporar en el proyecto de ley de planes de pensiones de empleo la supresión del tope máximo de cotización de los salarios a la Seguridad Social. "Cuando uno mira cómo se votan las enmiendas, que son un número enorme, no debería sorprendernos que se comentan errores", dijo Escrivá. "El proceso de corrección está en marcha a través de un voto particular, y no va a tener más transcendencia", contestó el ministro a los periodistas tras participar en un acto sobre inmigración.

En ese mismo acto, Escrivá no logró precisar el alcance del acuerdo alcanzado con Bildu (para que el grupo no votara en contra del proyecto de ley) por el que se subirán un 15% las pensiones no contributivas hasta final de año. Explicó que el Gobierno está trabajando en "la renovación" del decreto de ayudas por los efectos de la guerra en Ucrania y la subida de los precios de la energía y dijo que, del mismo modo que se ha dispuesto "una aportación adicional" y transitoria del 15% en el ingreso mínimo vital (IMV), "tiene todo el sentido que una prestación similar para las personas que ya están en edad de jubilación, como las pensiones no contributivas, tengan un tratamiento semejante. Esto es algo que ya teníamos en la cabeza y en lo que estamos trabajando para plasrmalo en ese real decreto ley".

Caótica votación

El caos que se produjo el jueves en la Comisión de Trabajo -durante la votación de las enmiendas de los grupos parlamentarios al proyecto de ley que busca promover los planes de empleo en el sector público, en pymes y para los autónomos- acabó provocando que el grupo socialista votara a favor de cinco enmiendas que Unidas Podemos había mantenido vivas, a pesar que -según recordó este viernes Escrivá- el pacto entre los dos socios de Gobierno no incluía su aprobación. Una de estas enmiendas establecía la eliminación del tope máximo de cotización de los salarios a la Seguridad Social. Eso implicaría que tanto el empresario como el trabajador debería cotizar a la Seguridad Social por la totalidad del salario, sin el tope mensual de 4.139,40 euros que existe e la actualidad.

En cuanto se dio cuenta del error de la votación, la portavoz socialista, Mercé Perea, pidió votar de nuevo, pero el letrado de la Comisión dijo que no era posible. Perea anunció entonces la presentación de un voto particular para corregir el error en el pleno del Congreso, el próximo 9 de junio. Sin embargo esta vía de corrección no parece clara. De momento, el plazo para la presentación de votos particulares, que vencía este viernes, ha sido ampliado hasta el lunes a las 14 horas, algo que para el diputado de ERC, Jordi Salvador "es insólito".

"Hasta que no se registre el voto particular y lo acepten los letrados, no estamos en condiciones de explicar cómo procederemos", aseguran desde Unidas Podemos, donde se respira cierto regocijo por haber logrado "colar" tal enmienda a su socio de Gobierno. En el grupo morado existe la convicción de que, por una vía o por otra, ya sea en el Congreso o en el Senado, con el apoyo de unos u otros grupos, el PSOE logrará revertir su error y reponer el tope máximo de cotización. "No será como pasó con Casero", asumen en UP, en referencia al error de votación del diputado popular que, indefectiblemente, permitió la aprobación de la reforma laboral del Gobierno. Lo que tienen claro es el UP no renegará de su enmienda.

En el Congreso o en el Senado

"A diario hay centenares de votaciones en el Congreso de los Diputados, ha habido algunas equivocaciones que han sido muy conocidas y bueno, cuando uno se equivoca se asume; ahora sigue la tramitación parlamentaria, de tal manera que se podrá corregir en el Senado o de vuelta en el Congreso", afirmó este viernes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

El caos de la votación del jueves vino dado por el hecho de que el debate en la Comisión de Trabajo se inició e iba avanzando sin que los diputados tuvieran sobre la mesa las enmiendas que el grupo socialista estaba dispuesto a transaccionar con los diferentes grupos. Muchas de estas transacciones no llegaron hasta que el ministerio de José Luis Escrivá no les dio el visto bueno. El diputado Jordi Salvador (ERC), se negó a participar en la votación de las enmiendas "porque no sé que estamos votando", dijo. Para Salvador, lo sucedido es solo un ejemplo de lo que a su juicio denota la "crisis del sistema": "Una ley liquidada en una hora, en una hora en comisión! al dictado del Gobierno. Votando enmiendas transaccionales que no se pudieron haber leído, porque no las teníamos, etc. Una ley con consecuencias millonarias para el sistema financiero, etc. Y silencio total". También expresó su queja por el "guirigay" el portavoz del PP, Tomás Cabezón: "Esto es una mala práctica de cómo se tramita un proyecto de ley, que no se puede volver a repetir".