La plataforma convocante del paro de transportistas ha descartado "totalmente" desconvocarlo, pase lo que pase en la reunión que mantiene este jueves el Gobierno con diferentes asociaciones del sector, al considerar que los camioneros y conductores "de base" no están representados en ella.

Así lo ha avanzado en declaraciones a EFE el presidente de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, Manuel Hernández, quien ha confiado además en lograr una asistencia "multitudinaria" a la manifestación convocada este viernes en Madrid por esta entidad frente a la sede del Ministerio de Transportes.

Hernández ha apuntado que en el encuentro que ha arrancado este jueves entre el Ejecutivo y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) "no se está negociando" el verdadero motivo que originó el paro, y que pasa por acabar con el "abuso" de las empresas cargadoras y de mensajería sobre los camioneros y conductores de furgonetas, a los que pagan un precio inferior a sus costes.

"Hasta que yo no me siente con la señora ministra, no se desconvoca el paro", ha advertido el presidente de la plataforma, que también ha subrayado que no reclaman "ni subvenciones ni limosnas", en alusión a los 500 millones de euros en ayudas que plantea conceder el Gobierno para paliar la subida del precio de los combustibles.

Los detalles de la reunión

En el encuentro, del lado del Ejecutivo lideran la cita la vicepresidenta primera del Gobierno y titular de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.

Por parte del sector acuden responsables de una docena de asociaciones de transporte de mercancías y logística (ACTE, Anatrans, Astic, Atfrie, CETM, Feintra, Fenadismer, Feteia, Fetransa, Fitrans, FVET y UNO), así como el presidente y el secretario de la parte de viajeros del CNTC.

El secretario general de CETM -la patronal mayoritaria en el ámbito de las mercancías-, José María Quijano, ha defendido que la mejor forma de ayudar al sector ahora mismo es a través de "ayudas directas a las empresas" por un plazo de meses a determinar, y no vía rebaja de los impuestos que gravan el carburante.

"Confiamos en que se llegue a un acuerdo hoy. En las últimas reuniones ya adelantaron estas medidas, cuantificaron en una cifra global -500 millones de euros- y hoy pretendemos que nos digan cómo se van a aplicar", ha apuntado antes de entrar a la reunión.

Por su parte, el representante de Fenadismer, Julio Villaescusa, ha señalado instantes antes de entrar a la reunión que la voluntad de la entidad es "arreglar este enorme problema", y para ello no se levantará de la mesa "hasta que haya un acuerdo".

Villaescusa ha restado importancia a la ausencia de la plataforma convocante del paro en este encuentro y ha pedido establecer un tope a los precios del combustible y abordar el problema de la subcontratación en el sector.

Para el presidente de Fetransa, Víctor González, el sector del transporte está "absolutamente bloqueado" y para solucionarlo reclamarán al Ejecutivo estabilizar el precio del gasóleo y prohibir por ley que se pueda trabajar por debajo de costes, entre otras medidas.