Tras cinco días de paros de transportistas, el sector de la aceituna de mesa empieza a detener su actividad. La patronal sectorial, Asemesa, confirma que dos de las principales fábricas de Sevilla en las que se elabora este producto detienen su actividad este viernes, y otras tres pararán sus operaciones el lunes. Entre todas, suman 1.200 empleos de los 8.000 con los que cuenta en total el sector, que concentra su actividad en Andalucía y especialmente en Sevilla.

La razón de la interrupción: el bloqueo impide las llegadas y las salidas; es decir, falta suministro de aceitunas y es imposible sacar las que ya están envasadas para su distribución en los puntos de venta. “Aunque la aceituna no es un producto perecedero, si uno no tiene en el almacén cantidad suficiente del tamaño adecuado, no puede seguir envasando. Por eso algunas fábricas paran ya, y otras pueden aguantar trabajando unas horas más, en función de las existencias de las que dispongan”, explica un portavoz de la organización empresarial, que anticipa un “efecto dominó” en el resto de fábricas si continúan el paro del transporte.

“La situación es muy preocupante, ya a las 6 de la mañana de este viernes se ha producido el primer cierre y el trabajo de 1.200 personas está en el aire. Esperamos que las autoridades tomen medidas, porque esto es consecuencia de los piquetes y de la coacción que ejercen”, afirma Antonio de Mora, Secretario General de Asemesa.

Hasta ahora, los problemas de desabastecimiento de alimentos que se han registrado en los puntos de venta al consumidor han sido puntuales y circunscritos sobre todo al producto fresco, porque la presión de los transportistas que han parado su actividad se ha ejercido sobre todo en los primeros puntos de la cadena de distribución: puertos, lonjas y mercas. En las últimas horas, también se han registrado problemas en otras industrias, como la de los lácteos. El ministerio del Interior ha desplegado en las últimas horas a más de 23.000 agentes para tratar de evitar las coacciones y los incidentes violentos contra los camioneros que quieren trabajar.