El salón de start-ups del Mobile se acerca al despliegue precovid

A un sector en uno de sus momentos más dulces, un congreso que se dispone a retomar el vigor que tenía antes de la pandemia. Nunca el tejido emprendedor catalán había captado tanto dinero en operaciones de financiación como en 2021. De hecho, nunca las start-ups europeas habían vivido un momento tan favorable en términos de rondas de inversión y de dinero captado con ellas. No es de extrañar, entonces, que el salón que reúne a las empresas tecnológicas emergentes dentro del Mobile World Congress esté que no quepa en sí de optimismo. “Es claramente una edición de recuperación”, afirma el director general de este evento, el 4 Years From Now (4YFN), Pere Durán. “Somos muy optimistas”, añade.

Este salón esencialmente pensado para los emprendedores se pone en marcha este lunes dentro del Mobile (antes del covid había 3 kilómetros entre un evento y otro) y con cifras que efectivamente recuerdan a las de entonces. La organización asegura que este año exponen en el 4YFN en torno a 600 start-ups, una cifra que supone recuperar casi el 80% de la oferta de 2019 (unas 760) y superar en un 50% el panorama del año pasado. Además, casi la mitad serán empresas de fuera de España, una proporción que también se acerca al 60% de expositores internacionales que captaron en la última edición antes de la pandemia, y todo en un pabellón algo más grande incluso que el de entonces. Asimismo, al compartir espacio con el congreso principal, el potencial de visitas es incluso mayor. En la edición de 2019, el 4YFN atrajo 23.000 visitantes; en el congreso cancelado de 2020, esperaban cerca de 25.000, y este año, el Mobile en su conjunto estima que transitarán por sus espacios unas 60.000 personas. "El ecosistema está encantado de estar tan cerca de la gran empresa, porque les genera unas oportunidades de negocio que en Montjuic [donde se celebraba habitualmente el 4YFN] eran muy complicadas", afirma Durán. En esta línea, para el director general del evento, el objetivo principal es que durante el congreso se haga mucho negocio, y, tal como él lo ve, el panorama más que invita a ello. Primero, por la cercanía física con la gran empresa; segundo, porque su sed de innovación a través de las start-ups es enorme; tercero, porque se espera que asistan al evento grupos inversores con carteras de 17.000 millones de euros en total. Buen momento financiero En general, contextualiza Durán, "hay muchos recursos financieros disponibles y eso quiere decir que es un buen momento para emprender y para sacar proyectos digitales". A esto, este portavoz suma que confluyen muchos cambios de comportamiento del consumidor. "Y cuando hay cambio, hay oportunidades", remata. En este sentido, el 4YFN funciona también como termómetro para medir las áreas con más movimiento. Este año, un 20% de las empresas que participan operan en el sector del ‘software as a service’ (sistemas informáticos bajo suscripción); un 18%, en el de la salud; un 15%, en el de la movilidad y las soluciones pensadas para las ciudades inteligentes; y en torno a otro 15%, en el de la educación, una de las grandes apuestas de este año. La otra novedad de esta edición será el protagonismo que tomará al deporte, área a la cual este salón para las start-ups dedicará todas las conferencias del último día de congreso. "Nosotros siempre hemos sido muy fuertes en start-ups de ‘business-to-business’ [soluciones para negocios], pero lo que hace ya años que vemos y que será la gran tendencia de este año es la digitalización de las industrias verticales y como la conectividad está cambiando estas industrias generando nuevos modelos de negocio", plantea Durán. El otro gran punto fuerte de la versión 2022 del evento, según este responsable, será le presencia internacional. "Es la gran diferencia con cualquier otro evento de emprendimiento tecnológico del estado", afirma. El ejemplo más sintomático es el regreso de las start-ups japonesas: la agencia gubernamental que las presenta fue una de las bajas del salón celebrado extraordinariamente en verano del año pasado por los estragos que aún provocaba el covid a estas alturas.