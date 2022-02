Durante 2021 los espectadores que seguían la sexta edición 'MasterChef Celebrity' cada lunes pudieron observar los muebles que decoraban el plató principal. Los tres elementos principales del mobiliario habían sido creados en Benavente, al igual que los que decoran el interior del plató de MasterChef Junior. La mesa, los taburetes y los bancos en los que se sientan los pequeños también fueron construidos y diseñados en Benavente.

Detrás de este mobiliario hay una historia personal de emprendimiento que nace y se ha consolidado en esta parte de la llamada España Vaciada.

Un proyecto en el que las ayudas públicas han sido más bien escasas y que en siete años “ha sido como escalar el Everest, con baches y altibajos, aunque siempre subiendo”.

Nuria y Alberto son los protagonistas. Nacida en Zamora ella, en Madrid él, sus familias se trasladaron desde la capital a Benavente y Santibáñez de Tera en 2000. Se conocieron estudiando Marketing y Comercio en el IES León Felipe. Hace ya algún tiempo que son pareja. Tienen una niña de algo más de dos años y un proyecto asentado que enraíza en las más tradicionales técnicas de ebanistería.

Sin embargo, cuando terminaron sus estudios fueron pasando de trabajo en trabajo por tiendas y negocios locales hasta que, en enero de 2015, impulsados por el entonces hobbie de reparar pequeños muebles, decidieron abrir un blog.

Alberto había comenzado a trabajar en una carpintería tradicional de Bretocino, lo que simultaneaba con la restauración de pequeños muebles. Exponerlos en un blog les pareció una buena idea ambos.

En aquel momento se vivía la fiebre del 'Hazlo tú mismo' y el blog y las imágenes de sus trabajos –“no queríamos que fuera el típico blog de bricolaje que enseña cómo se hace tal o cual cosa, sino mostrar cómo trabajábamos nosotros”, explica Alberto– calaron poco a poco y comenzaron a recibir encargos.

Muebles vintage artesanos, con maderas viejas o envejecidas, decapadas o desgastadas, de inconfundible sabor rústico.

Primero funcionó el “boca a boca”, pero con una demanda online creciente, vieron la posibilidad de emprender un negocio quedándose en Benavente, aunque tuvieran que trasladar ellos mismos sus productos allí donde residían los clientes.

Trabajando siempre por encargo, comenzaron a recibir peticiones de Galicia, de Barcelona, de Cantabria, de Andalucía, pero fundamentalmente de Madrid. El blog, cuyo nombre, 'Decorafelicidad', alumbró Nuria, paso de un modesto taller a uno más grande, y cada vez los muebles requerían de maderas con mejores acabados, de mayor calidad, con mayores grosores.

“Emprender desde cero, no heredar una empresa, no es fácil. Cuando empiezas así, de cero, es imposible salir adelante si solo cuentas con una subvención de la administración”. Su proyecto de emprendimiento solo ha tenido una ayuda pública inicial, la subvención que a nivel regional podía obtener hace apenas unos años un joven que montara un negocio y adquiriese un vehículo, en este caso.

El 90% del esfuerzo restante salió de ahorros, de la ayuda de los padres, de créditos bancarios. “Ayudas no hay. Fácil no ha sido y sigue sin serlo”, zanja Nuria, desmitificando los constantes anuncios políticos que estos días se suceden por todos los lados en esta región.

La suerte es siempre un factor fundamental para el emprendedor, o eso parece. En esto caso así ha sido, aunque detrás ya hubiera un esfuerzo palpable. Una chef adquirió por encargo algunos muebles a Alberto y Nuria. Le gustaron tanto que recomendó el trabajo a la responsable de casting de 'MasterChef'.

"Sabéis, no va a ser para mí, os voy a proponer a la directora de arte de la productora”, les dijo esta al ver los muebles. La responsable de arte también quedó prendada. Le encargó los tres muebles principales para decorar el interior del plató. “Para nosotros ha sido un espaldarazo. No me pidieron un marco de fotos, sino los tres muebles principales del programa”, refiere Alberto, reiterando los agradecimientos por la “confianza que han depositado en nosotros”.

A veces la suerte también es generosa y ataca por varios flancos, y coincidiendo con el contacto de 'MasterChef Celebrity', un prestigioso estudio de arquitectura madrileño también se interesó por los muebles de Nuria y de Alberto.

Este interés se tradujo en la invitación a acudir conjuntamente a Casadecor, la exposición nacional de interiorismo de arquitectura más importante a nivel nacional. El estudio se ha convertido en un cliente fijo que mensualmente les realiza encargos específicos.

Madera maciza natural, antigua, recuperada. Esta es la materia prima sobre la que trabajan, bien adquiriéndola a particulares o a empresas. Es para ellos como un sello de identidad. El otro es que distribuyen sus muebles y con una furgoneta los ponen en las casas de los clientes. “Es un servicio personalizado”, explica Alberto, que los fines de semana sale con sus muebles hacia Madrid desde esta parte de la España vaciada. “Ha habido baches y altibajos. Está siendo escalonado, como un avión despegando, como subir el Everest”.