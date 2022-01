La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) prevé que la actividad turística en torno a los cruceros recupere los niveles de antes de la pandemia a partir de agosto en el escenario más optimista y en el 2023 en los más agoreros, según se desprende del informe informe 'Perspectivas de la industria de cruceros 2022' dado a conocer este viernes. El informe cuantifica la aportación del turismo de cruceros y subraya los esfuerzos realizados por el sector en términos sanitarios y de seguridad, sostenibilidad medioambiental y mejora de los destinos. El informe presenta nuevos datos económicos correspondientes a 2020, incluyendo información relevante relacionada con la recuperación de la pandemia, la aportación de la industria de cruceros y el liderazgo y avance en las áreas de turismo responsable y prácticas marítimas.

El informe considera que en términos de pasajeros el volumen de actividad se recupere y se superen los niveles de 2019 al final de 2023 en cualquier caso. En el pronóstico más optimista, se espera que el volumen de pasajeros recupere el 101% de los niveles de 2019 un año antes, al final de la campaña veraniega o a final de año. En cualquiera de los supuestos, y dado que se van a poner en marcha nuevos buques, se espera que el volumen de pasajeros en el 2026 sea un 12% superior a los récords alcanzados antes de la pandemia en el 2019.

Indicadores

En la actualidad, la CLIA detecta que el empleo en el sector se está recuperando. "Aproximadamente el 70% de las empresas y organizaciones relacionadas con los cruceros reportaron despidos y licencias como resultado de la pandemia, pero el 60% de las empresas confiesan que ya están contratando", explica el informe. Dada la importancia del turismo de cruceros para las economías de todo el mundo, el impacto de la suspensión de los cruceros en 2020 tuvo efectos de gran alcance en toda la comunidad de cruceros, que incluye puertos, destinos, proveedores de servicios, turoperadores, agencias de viajes y cientos de miles de pequeñas y medianas empresas. Ese impacto se tradujo en una pérdida de empleos del 51% (de 1,17 millones a 575.000) y de pasajeros del 81% (de 29,7 millones a 5,8 millones). El peso económico del sector pasó de 154.000 millones de dólares a 63.400 millones. La respuesta de las empresas del sector ha sido también aprovechar estos meses para incrementar las inversiones. Se estima que 16 nuevos barcos oceánicos debutarán a lo largo del 2022, de los cuales cinco estarán propulsados por GNL y nueve serán de expedición; el 100 % estarán equipado con sistemas avanzados de tratamiento de aguas residuales.

Nuevos buques

De cara a 2027, la flota oceánica de los socios de CLIA estará integrada por 26 barcos propulsados por gas natural licuado (GNL) y el 81% de la capacidad global contará con sistemas avanzados de tratamiento de aguas residuales (AWTS). Un total de 174 barcos de crucero estarán preparados para conectarse a la red eléctrica.

Un ejemplo de esa avanzadilla de nuevos cruceros fue presentado esta semana. El jueves, Royal Caribbean International recibió el nuevo 'Wonder of the Seas', que hará su debut oficial en Fort Lauderdale, Florida, el 4 de marzo, para comenzar a navegar en cruceros de 7 noches por el Caribe antes de dirigirse a Barcelona, España, y Romapara ofrecer servicios de verano en el Mediterráneo. En concreto, a partir de mayo navegará desde Barcelona y Roma a Nápoles, Florencia, Palma de Mallorca y Provence.