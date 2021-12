La CEOE apoya la reforma laboral y el Gobierno de coalición tiene atado un preacuerdo con la patronal al que ya solo falta que se sumen los sindicatos. El presidente de la entidad, Antonio Garamendi, ha convencido a los suyos y la cúpula de los empresarios ha votado mayoritariamente por el 'sí' este jueves a primera hora de la mañana en su comité ejecutivo por secundar los cambios normativos que enterraran parte del legado del PP, vigente desde el 2012. Los patronos están a la espera del texto definitivo pero ven con buenos ojos las líneas maestras de la reforma. Y CCOO y UGT están celebrando en estos momentos sus respectivas cúpulas directivas para acabar de pronunciarse, aunque con el 'ok' de los patronos la triple entente está madura.

Fumata blanca tras nueve meses y medio de negociaciones y una última semana de maratonianas (y tensas) reuniones. El Ejecutivo ata los equilibrios oportunos para que tanto empresarios como trabajadores le firmen una de las reformas estrella de la legislatura. La coalición logra finalmente vencer las resistencias de la CEOE y sumarla al acuerdo con cambios menos restrictivos en temporalidad que los inicialmente planteados, como con la retirada de los porcentajes máximos de eventuales según el tamaño de empresa, tal como adelantó EL PERIÓDICO, diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica. Así también habilitando unos nuevos ertes ambiciosos en gasto público y sin reforzar los convenios autonómicos sobre los estatales.

Mientras retiene a unos sindicatos que recuperan poder en la negociación colectiva y consiguen mayores penalizaciones para las compañías que abusen de la eventualidad, aunque han visto como en los últimos compases de la negociación el Ejecutivo ha cedido un terreno que les hubiera gustado conservar.

"Esto ha sido una montaña rusa. Por momentos parecía que el acuerdo era inminente y al poco parecía que se rompía", cuenta una fuente conocedora de las conversaciones. El documento consensuado por las partes deberán pasar ahora el veredicto final de todas las cúpulas de las organizaciones sociales, que en la mañana de este jueves están citadas para dar el 'ok' definitivo. Para luego dar paso a su aprobación en un próximo Consejo de Ministros, siendo el 28 de diciembre la fecha que las partes tienen anotada en rojo en las agendas.

Las negociaciones abiertas por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y cerradas por un equipo multi ministerial de negociadores se han dilucidado en la tarde de este martes. El parto ha sido largo, tenso y no exento de complicaciones. Por el camino ha habido crisis internas en la coalición, con PSOE y Unidas Podemos cruzando sables en público y privado por el liderazgo (y rédito) de las negociaciones. Exabruptos de una patronal que llegó a tildar la reforma de "ideológica", "intervencionista" y con elementos "más propio de contextos afortunadamente ya superados en toda Europa". Y unos sindicatos apretando por recuperar unas posiciones arrebatadas sin consulta por el PP hace casi ya 10 años.

No habrá derogación de la reforma laboral de Mariano Rajoy, no al menos en sentido estricto. Lo preacordado entre Gobierno, patronal y sindicatos es otra cosa que toca algunos de los elementos de esa reforma, deja intactos otros e introduce novedades que la misma no abordó. La principal victoria que podrán lucir las centrales tras una década insistiendo es la recuperación de la ultraactividad y la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa. No obstante, no se toca de momento un elemento que reivindicaban: el despido. El Ejecutivo no ha querido recuperar ni las indemnizaciones de 45 días que se pagaban antes del 2012, ni los salarios de tramitación ni recuperar competencias en cuanto a autorización de los eres.

Coto a la temporalidad

La máxima de toda negociación es que todas las partes deben acabar moderadamente disconformes con el resultado y esta no ha sido una excepción. "Saldremos mejor de lo que estamos, pero en algunos puntos peor de lo que estábamos antes del PP", apunta un dirigente sindical. La reforma laboral del Gobierno de coalición mete mano directamente a los contratos temporales para atajar la mayor rotación existente en un estado miembros de la Unión Europea. Este ha sido uno de los nudos gordianos de las negociaciones, tanto dentro del Gobierno como con los agentes sociales, tal como ya explicó EL PERIÓDICO a finales de octubre.

La principal novedad es que elimina el contrato de obra y servicio, que hasta ahora movía cuatro de cada 10 contratos eventuales en España. Y lo sustituye por un contrato de máximo 90 días para picos de faena previsibles, y uno de entre seis meses y un año para picos de faena imprevisibles. Sigue el contrato para cubrir bajas, incapacidades y excedencias, en un esquema que busca que el contrato indefinido sea más ordinario de lo que actualmente es.

Otra de las novedades es la figura de los nuevos ertes, que recoge la experiencia durante la pandemia y habilita mecanismos en caso de suspensión por causas de fuerza mayor, ante crisis cíclicas generalizadas y ante crisis localizadas en un sector. El 'Mecanismo RED' contemplará ayudas a las compañías que no despidan y opten por la suspensión, así como incentivos a aquellas empresas que contraten a trabajadores en erte en otras empresas en crisis.

Más garantías en la subcontratación

Lo pactado en el diálogo social también toca la subcontratación, una vía que muchas empresas utilizan más para ahorrarse salarios que para especializarse. El último borrador planteaba que una subcontrata pueda escoger entre dos convenios: o bien el convenio de la empresa para la que está subcontratada o bien el convenio de la actividad que ejecuten los subcontratados.

Siguiendo un ejemplo: Una subcontrata de Seat podría aplicar el convenio de Seat o bien el convenio del sector de la actividad que realice para Seat. Si le presta servicios de jardinería, pues el convenio de jardinería. Si le presta servicios de limpieza, pues de limpieza. Y si es una empresa multiservicios que le presta diferentes servicios, los jardineros tendrán el convenio de jardinería y los de limpieza, de limpieza. Este artículo ha generado tensiones en las últimas horas de la negociación y puede albergar cambios.

Un tanto que se ha anotado la CEOE ha sido evitar dar más poder a los convenios autonómicos sobre los estatales. Aquí el Gobierno pretendía clarificar el redactado actual del Estatuto de los Trabajadores, que ha judicializado algunos conflictos, pero finalmente y en aras de alcanzar un acuerdo ha aparcado esta cuestión ante las demandas patronales.