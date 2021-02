La Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA) ha calificado de "inadmisible" el acuerdo que han alcanzado este miércoles el Gobierno, los sindicatos y la patronal que permitirá laboralizar a los 'riders' de plataformas digitales, según ha señalado en un comunicado.

En concreto, la asociación ha lamentado que la nueva ley va a "apostar por un modelo laboral total". "Hemos salido a las calles de varias ciudades españolas hasta en dos ocasiones y hemos pedido reuniones. Después de todo esto, es inadmisible que no tengan nada en cuenta, cuando los repartidores somos los principales afectados y un 70% quiere ser siendo autónomo", ha explicado.

Desde APRA han asegurado que el modelo que quiere imponer la Mesa del Diálogo Social solo llevará a que los repartidores pierdan su trabajo, o les muevan a flotas en las que ya no puedan decidir nada.

La asociación ha explicado que las empresas que trabajan con modelo laboral no contratan a los repartidores, ya que se los pasan a los restaurantes y muchos no pueden pagarlo ahora, por lo que señalan que perderán posibilidades de trabajar. Además, precisan que aquellos que colaboran esporádicamente también se quedarán "sin oportunidades por culpa de un modelo rígido en el que quién decide no eres tú, sino el otro".

"Estamos a la espera del acuerdo final y no vamos a quedarnos callados. Si no hay acuerdo es porque no todos están alineados con esta propuesta. Nosotros ya hemos convocado la siguiente manifestación, porque estamos decididos a que nos escuchen, de una forma u otra. Si hablan de nosotros, deberán hablar con nosotros", han recalcado desde APRA, donde han avanzado que ultiman una nueva concentración para reivindicar su posición.