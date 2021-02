Si algo nos ha enseñado la historia es que España es un gran país. Con una gran economía y con un gran sistema productivo conformado por empresas, autónomos y trabajadores. Saldremos de esta. 2020 ha finalizado con una caída del PIB del 11% y estoy seguro que a lo largo de 2021 se dará un crecimiento del PIB, pero desde luego en menor intensidad de la que ha previsto el Gobierno en sus Presupuestos Generales del Estado en su cuadro macroeconómico.

No cabe ninguna duda de que este crecimiento económico va a ir ligado a la evolución de la pandemia a lo largo de los próximos meses, al suministro y número de vacunas que seamos capaces ir poniendo hasta que consigamos la denominada "inmunidad de grupo". En todo caso, este crecimiento será de en torno al 5% o incluso inferior, entre otras cosas porque el primer trimestre del año viene marcado por esta tercera ola en la que estamos inmersos y que nos está afectando de una forma durísima.

En lo que somos menos optimistas es en las previsiones en cuanto al empleo. Aquí sí que dudamos que este año haya creación neta de empleo. El agotamiento financiero, económico e incluso los problemas de solvencia que vienen arrastrando empresas y autónomos desde hace muchos meses con un escenario lleno de continuas restricciones, de niveles de confianza muy bajos está empezando a pasar factura. Todo apunta a que si no hay un giro de 180 grados, muchos de los trabajadores que hoy están en ERTE acabarán convirtiéndose en despidos.

Pero no solo nos enfrentamos a un 2021 con destrucción de empleos, sino que también lo hacemos a una importante destrucción de empresas. A lo largo de 2020 se han perdido 100.000 autónomos empleadores y es muy posible que este año también haya un descenso no solo de autónomos empleadores sino del total del colectivo, que se hará notable cuando las ayudas vigentes por cese de actividad lleguen a su fin. Ahora mismo hay miles de autónomos cobrando o a la espera de percibir la prestación que sabemos que se mantienen en alta porque es la única forma de acceder a algún tipo de ayuda, por lo que muchos, cuando esta finalice, no podrán seguir adelante.

Clave este año será la temporada turística. Ser capaces de alcanzar la inmunidad de grupo, mejorar los datos de contagios y volver poco a poco a una nueva desescalada, será fundamental para poder iniciar una reactivación de nuestra economía.

En definitiva, sí prevemos un mejor año en cuanto al crecimiento económico, que no lo será tanto para el empleo dado el agotamiento de muchas actividades empresariales especialmente afectadas por las medidas que las diferentes administraciones han puesto en marcha y que traerá consigo una pérdida de empleos, autónomos y empresas.

Por ello, es muy importante que el Gobierno impulse medidas y ayudas directas a los sectores más afectados. Los ERTE, las ayudas por cese de actividad están anestesiando los datos de paro, pero sin esas ayudas directas, sin el rescate a ese tejido empresarial muchos autónomos no van a poder seguir adelante. Ayudemos al valiosísimo tejido empresarial que conforman autónomos y empresas y saldremos de ésta. Si a los autónomos les va bien, a España le irá bien.