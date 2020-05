La Fed rechaza el uso de tipos de interés negativos en EEUU

El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Jerome Powell, ha rechazado este miércoles el uso de tipos de interés negativos para encarar la crisis desatada por el coronavirus al indicar que no es algo que el banco central "esté contemplando", aunque no descartó otro tipo de medidas de estímulo adicionales.

"La posición de la Fed sobre los tipos de interés negativos no ha cambiado. No es algo que la Fed está contemplando", subrayó Powell en respuesta a los crecientes llamamientos a tomar esta medida extraordinaria, incluidos los del presidente estadounidense, Donald Trump, en una conferencia en el centro de estudios Peterson Institute for International Economics, en Washington.

Para paliar los estragos económicos de la crisis sanitaria del Covid-19, la Fed ha lanzado todo su arsenal monetario con inyecciones masivas de liquidez en los mercados financieros, compras masivas de deuda y ha bajado los tipos de interés prácticamente al 0%.

Asimismo, el Congreso ha aprobado varios programas de estímulo fiscal por valor de casi 3 billones de dólares, el paquete de mayor envergadura en la historia de EEUU.

"Hay un creciente consenso de que la recuperación puede llegar más despacio de lo que nos gustaría (...) y que la recuperación puede tomar un tiempo antes de ganar impulso", remarcó Powell. Por ello, no descartó medidas de estímulo monetario adicionales.

"Aunque la respuesta económica ha sido a la vez oportuna y adecuadamente grande, puede que no haya sido el capítulo final, dado que el camino por delante tiene tanto una elevada incertidumbre como está sujeto a significativos riesgos a la baja", sostuvo.

Wall Street arrancó la jornada a la baja tras los comentarios de Powell, con el Dow Jones de Industriales, su principal indicado, registrando un descenso del 0,83% poco después de la campanada de apertura. La gravedad del impacto del virus es de una de magnitud sin precedentes recientes, de acuerdo a los primeros indicadores que se han ido conociendo.

El primer cálculo de evolución del producto interior bruto (PIB) de EEUU del primer trimestre del año registró una contracción del 4,8%, pero se espera que las cifras del segundo trimestre sean mucho más dramáticas.

Asimismo, la tasa de desempleo en el país se disparó en abril 10,3 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 14,7%, cifra no vista desde hace 70 años, como consecuencia de la oleada masiva de despidos.