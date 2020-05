UGT defiende que algunos ERTE duren hasta final de año

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ve necesario cerrar un acuerdo razonable esta semana con el Gobierno para la prórroga de las condiciones de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que cree que en algunos ámbitos debería llegar hasta final de año.

"La actividad se recuperará en el turismo, en las islas o en el transporte, pero no lo hará al 100 %", afirma Álvarez en una entrevista con Efe, en la que considera fundamental ampliar la protección asociada a los ERTE por fuerza mayor para todo 2020, al menos en parte y en algunas actividades o territorios, para que en 2021 se produzca la plena recuperación del turismo y del sector servicios.

De momento, los ERTE están exonerados del 100 % de las cuotas a la Seguridad Social para las empresas con menos de 50 trabajadores y del 75 % para las que tienen más empleados, en tanto que la plantilla incluida en esos expedientes tiene derecho a paro aun sin haber cotizado lo suficiente y sin ver mermado ese derecho a futuro por lo cobrado en la actualidad.

"Todo lo que se invierta en ERTE se va a ahorrar de otras partidas. Si no somos capaces de hacer un deshibernación de la economía manteniendo los ERTE se destruirá empleo y, en consecuencia, habrá que pagar el desempleo", asegura el líder sindical.

Respecto a los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) cree que deben tener la misma consideración que los de fuerza mayor si tienen relación directa con el COVID-19, dado que una vez que se levante el estado de alarma van a surgir expedientes de este tipo.

"Como sindicato sabemos que si no recuperamos la empresa no vamos a recuperar los puestos de trabajo, por tanto, no hay un elemento de diferencia porque queremos recuperar la empresa, que es la garantía de recuperación del trabajo", responde Álvarez al ser preguntado sobre si sindicatos y patronal defienden diferentes posturas.

"¿Hay algunas empresas que pueden pagar más? Sí, pero hay otras que no van a poder pagar porque están al día (...) tiempo tendrá el Estado de resarcirse por la vía de los impuestos en el año 2021", añade el líder sindical, que cree que es el momento de dar facilidades al tejido productivo y dejar para más adelante el reclamar más impuestos a quienes más ganan.

Sobre las fases establecidas por el Gobierno para la vuelta a la normalidad, Álvarez dice confiar absolutamente en los criterios sanitarios del equipo de Fernando Simón (director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad), a quien asegura profesar admiración.

"A partir de aquí me parece razonable que las comunidades autónomas tengan más peso. El Gobierno tiene que ir cediendo sus competencias y las comunidades las tienen que ejercer con responsabilidad", dice el líder sindical, que ve importante que las autonomías vuelvan a asumir plenamente sus competencias en este proceso de desescalada.

Al Gobierno le pide que "extreme el diálogo sincero y permanente" y a los grupos políticos que antepongan las circunstancias al interés partidista.

Del ingreso mínimo vital que el Ejecutivo quiere empezar a pagar en junio, asegura que llega tarde y que tenía que haber ido en el paquete inicial.

"No tiene mucho sentido pensar que se va a poner en marcha la ley definitiva, hay que ir a una medida puente porque la ley será compleja (...) y eso no se consigue ni en el mes de mayo ni en junio ni en octubre", afirma Álvarez, que pide al Gobierno que no lo dilate más, porque hay cientos de miles de hogares que no tienen ingresos.

"España no tiene por qué tener estas colas, que me avergüenzan como ciudadano, en parroquias y bancos de alimentos de personas que no tienen para sobrevivir", dice.