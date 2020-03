Aumenta la pobreza energética en España

La pobreza energética vinculada a la capacidad de los hogares de mantener una temperatura adecuada ha crecido en España y afecta al 9,1 % de la población (el 8 % el año anterior), situaciones que viven familias atendidas por Cruz Roja: la mitad de ellas tienen que elegir entre comida o calefacción.

Según los últimos datos de Eurostat, a enero de 2020 la pobreza energética sigue creciendo respecto al mismo periodo de 2019, a pesar de la recuperación económica general que no afecta a las personas más vulnerables, explica Cruz Roja.

Esta ONG entregó 21.600 prestaciones económicas que alcanzaron a 35.800 personas vulnerables para hacer frente a pagos básicos, como suministros eléctricos, agua o calefacción, por valor de 2,7 millones de euros.

Además de ayuda económica, Cruz Roja desarrolla otros programas como talleres de eficiencia energética en los que se imparten consejos sobre cómo aplicar algunas prácticas en el día a día con las que se consigue importantes ahorros.

En esos cursos se ofrece a las familias formación en eficiencia energética, para entender las facturas, se les da material de microeficiencia y reciben información sobre la posibilidad de solicitar el bono social o el cambio de potencia contratada.

Puri, usuaria de un taller que se imparte en la sede de Cruz Roja en Alcorcón (Madrid), explica algunas de las pautas para conseguir ese ahorro en las facturas: "Me dijeron que tenga las ventanas abiertas pero que no corra el aire, que no tenga mucho tiempo abierta la nevera o que mantenga la casa a una temperatura que no pase los 21 grados; no gasto mucha luz porque yo estoy sola, pero he notado el ahorro".

Hacer pequeñas rehabilitaciones en el hogar, cubrir ventanas y puertas con aislantes para que no entre aire del exterior y no dejar aparatos eléctricos enchufados por las noches pueden suponer también un ahorro, destaca uno de los técnicos de la organización de atención a personas vulnerables.

"El wifi encendido sigue gastando, la TV encendida o el cargador del móvil", recuerda este experto, que aconseja elegir discriminación horaria en los contratos de luz y aprovechar para hacer los grandes consumos en ese periodo más barato.

Cruz Roja trabaja para que cada Asamblea de la Organización conozca las emisiones de gases de efecto invernadero que genera, establezca un plan de reducción de estas emisiones, y compense las que no se puedan reducir financiando proyectos de lucha contra la pobreza energética.