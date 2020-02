Las comunidades reclaman al Gobierno el cobro del IVA de 2017

La mayoría de comunidades autónomas que han acudido esta tarde al Consejo de Política Fiscal y Financiera han insistido en reclamar el IVA de 2017 pendiente y en desligarlo al déficit del 0,2% del PIB que les va a ofrecer Hacienda para este año, porque son conceptos diferentes y no se pueden compensar.

Así se ha expresado por ejemplo la consejera socialista de las Islas Baleres, Rosario Sánchez Grau, quien ha dejado claro que "el déficit no es compensación de la cuestión del IVA, que se tenía que haber repercutido en 2019". Este gobierno como otros no descarta la vía judicial para reclamar el cobro.

En términos parecidos se han manifestado los 'poulares' Javier Fernández-Lasquetty (Madrid) y Valeriano Martínez (Galicia). Este último ha recalcado que son "conceptos distintos" y que además permitir más déficit es permitir más deuda, cuando los fondos del IVA eran recaudación. "No hace falta saber mucho de economía. Se nos está dando deuda, pero los recursos en origen no eran deuda. Esto hay que devolverlo, devolver lo que era nuestro en origen no es lo mismo", ha concluido.