BBVA, mejor banca móvil de Europa por tercer año consecutivo,

Forrester Research acaba de publicar el prestigioso informe 'The Forrester Banking Wave: European Mobile Apps, Q2 2019', en el que BBVA mantiene el primer lugar en banca móvil de Europa "al combinar una funcionalidad excepcional y la mejor experiencia de usuario".

La firma ha analizado las 'apps' de diez bancos líderes en Francia, Italia, Holanda, Polonia, España y Turquía entre el 4 de febrero y el 13 de marzo de 2019, tanto en funcionalidad como en experiencia de usuario. BBVA no sólo ha elevado su puntuación en ambas variables en relación al informe de 2018, sino que también ha logrado la máxima puntuación (100 puntos) en funcionalidad.

BBVA también ha logrado la máxima puntuación en servicios de 'login'–entre los que se encuentra el acceso a través de biometría, huella por ultrasonido, el iris, etc–; de alertas de seguridad; transferencias; herramientas 'Do It Yourself'; servicios con asistencia presencial o remota y marketing y venta.

La franquicia de BBVA en Turquía, Garanti se ha situado en segunda posición en funcionalidad, con una puntuación de 94 puntos.

En experiencia de usuario, BBVA ha alcanzado 85 puntos. Forrester ha destacado en este sentido la gestión que realiza BBVA en privacidad y seguridad, con una puntuación de 88 puntos, muy por encima del resto de entidades. Esta puntuación supone un reconocimiento al esfuerzo de BBVA por ofrecer las mejores soluciones de seguridad a sus clientes.

"La consultora ha premiado la estrategia de BBVA; el esfuerzo del banco por poner en manos de los clientes herramientas que les permitan realizar todas las gestiones desde la 'app' de una forma cómoda y sencilla; y funcionalidades que les faciliten la propia gestión de sus finanzas", asegura Sofía Rodríguez-Sahagún, directora de Transformación de BBVA España.



Facilitar a los clientes la gestión de sus finanzas a través el móvil

En este sentido, Forrester ha situado BBVA Bconomy como una de las mejores funcionalidades, al ofrecer al cliente una visión de su situación financiera basada en sus propios datos, y proponer un plan de acción personalizado para mejorarla. Esta funcionalidad ya fue distinguida el pasado año en este mismo informe. Actualmente, BBVA Bconomy cuenta con 2,1 millones de usuarios mensuales (datos a cierre de marzo).

Forrester Research también destaca el análisis predictivo que realiza BBVA para ayudar a sus clientes a anticipar gastos y a gestionar mejor sus finanzas. En este sentido, BBVA cuenta con Movimientos Previstos, una funcionalidad que avisa a los clientes de los pagos que le van a llegar, y ofrece la posibilidad de aplazar aquellos que así lo permitan. Además, previene situaciones de descubierto o de tensión de liquidez.



Facilidad en los procesos

La firma internacional también destaca de BBVA la facilidad que ofrece a sus clientes para abrir una cuenta a distancia. BBVA lanzó en 2016 la cuenta selfie, que permite a los clientes abrir una cuenta operativa en sólo unos minutos con enviar un 'selfie' y seguir un sencillo proceso de verificación de datos.



Garanti: una "impresionante" gama de funcionalidades

En cuanto a Garanti, Forrester Research también destaca que la entidad turca ofrece una excelente funcionalidad y experiencia de usuario, con una "impresionante" gama de funcionalidades. A su juicio, ayuda a los clientes con servicios 'Do It Yourself' y potentes motores de búsqueda que llevan directamente a los clientes hacia los servicios que necesitan.